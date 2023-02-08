https://ria.ru/20230208/mosgorsud-1850499719.html

Мосгорсуд отложил на день заседание по делу о вымогательстве у Чемезова

Мосгорсуд отложил на день заседание по делу о вымогательстве у Чемезова - РИА Новости, 08.02.2023

Мосгорсуд отложил на день заседание по делу о вымогательстве у Чемезова

Мосгорсуд из-за неполадок с видеосвязью отложил рассмотрение жалоб на продление ареста обвиняемых в вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, передает... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:22

2023-02-08T11:22

2023-02-08T11:22

россия

москва

происшествия

сергей чемезов

ксения собчак

московский городской суд

ростех

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мосгорсуд из-за неполадок с видеосвязью отложил рассмотрение жалоб на продление ареста обвиняемых в вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Отложить судебное заседание на 9 февраля, 10.00", - огласила решение судья Наталья Журавлева. Заседание не удалось провести, так как в СИЗО были проблемы с видеоконференцсвязью. Как ожидается, в четверг фигурантов доставят в суд лично. В конце декабря Тверской суд Москвы оставил в СИЗО до 24 марта 2023 года коммерческого директора компании Ксении Собчак "Осторожно Media" Кирилла Суханова, бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) и журналиста Тамерлана Бигаева. При этом адвокаты Суханова просили суд освободить его под залог на общую сумму 15 миллионов рублей. Сами же обвиняемые заявляли в районном суде, что с момента ареста с ними почти не проводятся следственные действия, хотя делом, по сведениям защиты, занимаются 12 следователей (следствие это утверждение не оспаривало). По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в телеграм-канале "Тушите свет", где Романовский и Бигаев были администраторами, а также за удаление одного из постов. Фигурантам вменяется вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере (пункт "б" часть 3 статьи 163 УК РФ) и грозит до 15 лет колонии. Обвиняемые не считают себя причастными к предъявленному обвинению. По их словам, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, 10 миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Это общение они считали скорее коммерческим и деловым, с их стороны не было каких-либо угроз или требований, а значит, и вымогательства, говорили сами фигуранты. Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова. Тем не менее накануне ареста Суханова она уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников.

https://ria.ru/20230120/sobchak-1846213064.html

https://realty.ria.ru/20221214/sobchak-1838601957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, сергей чемезов, ксения собчак, московский городской суд, ростех