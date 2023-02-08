https://ria.ru/20230208/malayziya-1850529463.html

СМИ: шесть туристов погибли в автокатастрофе в Малайзии

СМИ: шесть туристов погибли в автокатастрофе в Малайзии - РИА Новости, 08.02.2023

СМИ: шесть туристов погибли в автокатастрофе в Малайзии

Туристический автобус разбился в Малайзии, шесть человек погибли, сообщила местная газета Star со ссылкой на представителей спасательных служб. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:08

2023-02-08T13:08

2023-02-08T13:34

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Туристический автобус разбился в Малайзии, шесть человек погибли, сообщила местная газета Star со ссылкой на представителей спасательных служб. По данным издания, автокатастрофа случилась в среду днем, на место происшествия были вызваны пожарные. "Авария произошла, когда небольшой туристический автобус врезался в отбойник. Мы немедленно направили пожарную машину и шесть спасателей", – приводит газета слова представителя местной пожарной части. По его словам, в момент аварии в автобусе находились 14 человек. "Мы можем подтвердить, что шесть туристов погибли, мы передали их тела полиции", – добавил собеседник издания. Газета не приводит данные о национальности погибших.

https://ria.ru/20230208/turtsiya-1850509987.html

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новости - туризм, происшествия, в мире, малайзия, туризм