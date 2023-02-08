https://ria.ru/20230208/laviny-1850443412.html
В десяти регионах России прогнозируют высокий риск схода лавин
В десяти регионах России прогнозируют высокий риск схода лавин - РИА Новости, 08.02.2023
В десяти регионах России прогнозируют высокий риск схода лавин
Высокий риск схода снежных лавин прогнозируется на этой неделе в горах десяти регионов четырех федеральных округов страны из-за сильных осадков, предупреждает... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T02:54
2023-02-08T02:54
2023-02-08T02:54
происшествия
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сахалинская область
краснодарский край
внии гочс
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Высокий риск схода снежных лавин прогнозируется на этой неделе в горах десяти регионов четырех федеральных округов страны из-за сильных осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). По данным института, с начала лавиноопасного периода в этих регионах произошел самопроизвольный сход 128 лавин.
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происшествия, россия, сахалинская область, краснодарский край, внии гочс
Происшествия, Россия, Сахалинская область, Краснодарский край, ВНИИ ГОЧС
В десяти регионах России прогнозируют высокий риск схода лавин
ВНИИ ГОЧС: в горах десяти регионов России повышается риск схода лавин