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В десяти регионах России прогнозируют высокий риск схода лавин - РИА Новости, 08.02.2023
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В десяти регионах России прогнозируют высокий риск схода лавин
В десяти регионах России прогнозируют высокий риск схода лавин - РИА Новости, 08.02.2023
В десяти регионах России прогнозируют высокий риск схода лавин
Высокий риск схода снежных лавин прогнозируется на этой неделе в горах десяти регионов четырех федеральных округов страны из-за сильных осадков, предупреждает... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T02:54
2023-02-08T02:54
происшествия
россия
сахалинская область
краснодарский край
внии гочс
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Высокий риск схода снежных лавин прогнозируется на этой неделе в горах десяти регионов четырех федеральных округов страны из-за сильных осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). По данным института, с начала лавиноопасного периода в этих регионах произошел самопроизвольный сход 128 лавин.
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происшествия, россия, сахалинская область, краснодарский край, внии гочс
Происшествия, Россия, Сахалинская область, Краснодарский край, ВНИИ ГОЧС
02:54 08.02.2023
 
В десяти регионах России прогнозируют высокий риск схода лавин

ВНИИ ГОЧС: в горах десяти регионов России повышается риск схода лавин

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкВид на Хибинские горы в Мурманской области
Вид на Хибинские горы в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Вид на Хибинские горы в Мурманской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Высокий риск схода снежных лавин прогнозируется на этой неделе в горах десяти регионов четырех федеральных округов страны из-за сильных осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"На текущей неделе из-за прогнозируемых сильных осадков в виде снега и антропогенной деятельности повышается вероятность схода лавин и снежных масс в горных районах Сахалинской области, Камчатского и Краснодарского краёв, республик Северо-Кавказского федерального округа и Мурманской области", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
По данным института, с начала лавиноопасного периода в этих регионах произошел самопроизвольный сход 128 лавин.
Северо-Курильск - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 10:13
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов
 
ПроисшествияРоссияСахалинская областьКраснодарский крайВНИИ ГОЧС
 
 
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