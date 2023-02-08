https://ria.ru/20230208/koronavirus-1850495940.html

В Москве за сутки госпитализировали 140 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 140 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2023

В Москве за сутки госпитализировали 140 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 3 116 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:10

2023-02-08T11:10

2023-02-08T11:10

распространение коронавируса

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 3 116 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 3 116, госпитализирован 140 человек, выздоровели 2 930 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 1523 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 366 796 случаев коронавируса, выздоровели 3 167 113 человек, умерли 47 981 человек.

https://ria.ru/20230208/koronavirus-1850495154.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии