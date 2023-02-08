Небензя: в СБ ООН Запад не осудил Украину за применение химоружия
Небензя: в СБ ООН страны Запада не осудили Украину за применение химического оружия
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 8 фев – РИА Новости. Представители западных государств не стали осуждать Киев на заседании Совбеза ООН за применение химического оружия, хотя постпред РФ Василий Небензя упомянул об этом факте, передает корреспондент РИА Новости.
"На днях по украинским новостям с бравурными комментариями разошлись кадры применения ВСУ боевых отравляющих веществ. Наши компетентные органы в настоящее время проводят проверку данной информации", - сказал Небензя.
"И хотя не далее как вчера в этом зале наши бывшие западные партнеры били себя в грудь и заявляли, что не допустят применения химоружия кем бы то ни было, не сомневаемся, что это очередное преступление режима Зеленского они оставят без внимания. Таковы двойные стандарты", - подчеркнул он.
Так и произошло – ни один из представителей западных стран не коснулся этой темы.
Тем не менее, во вторник в СБ ООН прошло заседание по сирийскому химическому досье, на котором представители Запада обвиняли "режим Башара Асада" в применении химоружия и в нарушении Конвенции о запрещении применения химоружия.