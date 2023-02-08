https://ria.ru/20230208/khimoruzhie-1850663559.html

Небензя: в СБ ООН Запад не осудил Украину за применение химоружия

Небензя: в СБ ООН Запад не осудил Украину за применение химоружия - РИА Новости, 08.02.2023

Небензя: в СБ ООН Запад не осудил Украину за применение химоружия

Представители западных государств не стали осуждать Киев на заседании Совбеза ООН за применение химического оружия, хотя постпред РФ Василий Небензя упомянул об РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T19:46

2023-02-08T19:46

2023-02-08T19:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

василий небензя

башар асад

совет безопасности оон

вооруженные силы украины

оон

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ООН, 8 фев – РИА Новости. Представители западных государств не стали осуждать Киев на заседании Совбеза ООН за применение химического оружия, хотя постпред РФ Василий Небензя упомянул об этом факте, передает корреспондент РИА Новости. "И хотя не далее как вчера в этом зале наши бывшие западные партнеры били себя в грудь и заявляли, что не допустят применения химоружия кем бы то ни было, не сомневаемся, что это очередное преступление режима Зеленского они оставят без внимания. Таковы двойные стандарты", - подчеркнул он. Так и произошло – ни один из представителей западных стран не коснулся этой темы. Тем не менее, во вторник в СБ ООН прошло заседание по сирийскому химическому досье, на котором представители Запада обвиняли "режим Башара Асада" в применении химоружия и в нарушении Конвенции о запрещении применения химоружия.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, василий небензя, башар асад, совет безопасности оон, вооруженные силы украины, оон