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Российская ПВО в Донецке сбила четыре ракеты из HIMARS - РИА Новости, 08.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/himars-1850460764.html
Российская ПВО в Донецке сбила четыре ракеты из HIMARS
Российская ПВО в Донецке сбила четыре ракеты из HIMARS - РИА Новости, 08.02.2023
Российская ПВО в Донецке сбила четыре ракеты из HIMARS
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что благодаря работе ПВО были сбиты 4 ракеты, выпущенные во вторник вечером по городу украинскими войсками из РСЗО HIMARS. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T08:44
2023-02-08T08:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
сша
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что благодаря работе ПВО были сбиты 4 ракеты, выпущенные во вторник вечером по городу украинскими войсками из РСЗО HIMARS. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее сообщало, что украинские войска выпустили во вторник вечером 4 ракеты из РСЗО HIMARS по Буденовскому и Калининскому районам Донецка. "По уточненной информации, вчера в 23.30 4 ракеты, выпущенные укронацистами из РСЗО HIMARS, сбиты благодаря работе нашего ПВО", - написал Кулемзин в телеграм-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850255884.html
донецк
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в мире, донецк, сша, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, США, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
08:44 08.02.2023
 
Российская ПВО в Донецке сбила четыре ракеты из HIMARS

Мэр Донецка Кулемзин: российская система ПВО сбила четыре ракеты из HIMARS, выпущенные ВСУ

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyВысокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что благодаря работе ПВО были сбиты 4 ракеты, выпущенные во вторник вечером по городу украинскими войсками из РСЗО HIMARS.
Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее сообщало, что украинские войска выпустили во вторник вечером 4 ракеты из РСЗО HIMARS по Буденовскому и Калининскому районам Донецка.
"По уточненной информации, вчера в 23.30 4 ракеты, выпущенные укронацистами из РСЗО HIMARS, сбиты благодаря работе нашего ПВО", - написал Кулемзин в телеграм-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкСШАДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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