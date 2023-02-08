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Российская ПВО в Донецке сбила четыре ракеты из HIMARS
Российская ПВО в Донецке сбила четыре ракеты из HIMARS - РИА Новости, 08.02.2023
Российская ПВО в Донецке сбила четыре ракеты из HIMARS
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что благодаря работе ПВО были сбиты 4 ракеты, выпущенные во вторник вечером по городу украинскими войсками из РСЗО HIMARS. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T08:44
2023-02-08T08:44
2023-02-08T08:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
сша
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что благодаря работе ПВО были сбиты 4 ракеты, выпущенные во вторник вечером по городу украинскими войсками из РСЗО HIMARS. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее сообщало, что украинские войска выпустили во вторник вечером 4 ракеты из РСЗО HIMARS по Буденовскому и Калининскому районам Донецка. "По уточненной информации, вчера в 23.30 4 ракеты, выпущенные укронацистами из РСЗО HIMARS, сбиты благодаря работе нашего ПВО", - написал Кулемзин в телеграм-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850255884.html
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Российская ПВО в Донецке сбила четыре ракеты из HIMARS
Мэр Донецка Кулемзин: российская система ПВО сбила четыре ракеты из HIMARS, выпущенные ВСУ