https://ria.ru/20230208/gazoprovod-1850630998.html

Американский журналист назвал причину подрыва "Северных потоков"

Американский журналист назвал причину подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 08.02.2023

Американский журналист назвал причину подрыва "Северных потоков"

Белый дом опасался, что из-за работы "Северных потоков" Германия не захочет предоставлять помощь Украине, утверждает журналист из США Сеймур Херш. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:37

2023-02-08T17:37

2023-02-08T18:03

германия

украина

сша

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Белый дом опасался, что из-за работы "Северных потоков" Германия не захочет предоставлять помощь Украине, утверждает журналист из США Сеймур Херш."Пока Европа оставалась зависимой от трубопроводов, по которым поставляется дешевый природный газ, Вашингтон боялся, что страны, такие как Германия, не захотят снабжать Украину деньгами и оружием, необходимыми для победы для Россией", - написал лауреат Пулитцеровской премии Херш на своей странице в Substack.

https://ria.ru/20230208/vzryv-1850585311.html

германия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, украина, сша, авария на "северных потоках"