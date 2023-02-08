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Американский журналист назвал причину подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 08.02.2023
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Американский журналист назвал причину подрыва "Северных потоков"
Американский журналист назвал причину подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 08.02.2023
Американский журналист назвал причину подрыва "Северных потоков"
Белый дом опасался, что из-за работы "Северных потоков" Германия не захочет предоставлять помощь Украине, утверждает журналист из США Сеймур Херш. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:37
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германия
украина
сша
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Белый дом опасался, что из-за работы "Северных потоков" Германия не захочет предоставлять помощь Украине, утверждает журналист из США Сеймур Херш."Пока Европа оставалась зависимой от трубопроводов, по которым поставляется дешевый природный газ, Вашингтон боялся, что страны, такие как Германия, не захотят снабжать Украину деньгами и оружием, необходимыми для победы для Россией", - написал лауреат Пулитцеровской премии Херш на своей странице в Substack.
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германия, украина, сша, авария на "северных потоках"
Германия, Украина, США, Авария на "Северных потоках"
17:37 08.02.2023 (обновлено: 18:03 08.02.2023)
 
Американский журналист назвал причину подрыва "Северных потоков"

Журналист Херш: США опасались, что из-за "Северных потоков" ФРГ не будет помогать Украине

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток" в Швеции
Место утечки на газопроводе Северный поток в Швеции - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток" в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Белый дом опасался, что из-за работы "Северных потоков" Германия не захочет предоставлять помощь Украине, утверждает журналист из США Сеймур Херш.
"Пока Европа оставалась зависимой от трубопроводов, по которым поставляется дешевый природный газ, Вашингтон боялся, что страны, такие как Германия, не захотят снабжать Украину деньгами и оружием, необходимыми для победы для Россией", - написал лауреат Пулитцеровской премии Херш на своей странице в Substack.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
15:45
Американский журналист: "Северные потоки" заминировали водолазы из США
 
ГерманияУкраинаСШААвария на "Северных потоках"
 
 
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