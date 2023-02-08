https://ria.ru/20230208/ddos-1850494165.html
Сайт администрации Донецка подвергся DDоS-атаке
Сайт администрации Донецка подвергся DDоS-атаке - РИА Новости, 08.02.2023
Сайт администрации Донецка подвергся DDоS-атаке
Сайт администрации Донецка подвергся DDоS-атаке, часть функций веб-ресурса оказалась недоступна, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:02
2023-02-08T11:02
2023-02-08T11:07
донецк
происшествия
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
технологии
россия
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Сайт администрации Донецка подвергся DDоS-атаке, часть функций веб-ресурса оказалась недоступна, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."После очередной DDоS-атаки часть функций веб-ресурса официального сайта администрации города Донецка оказалась неработоспособна", - написал он в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20221206/vtb-1836579858.html
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РИА Новости
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11:02 08.02.2023 (обновлено: 11:07 08.02.2023)
Сайт администрации Донецка подвергся DDоS-атаке
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о DDоS-атаке на сайт администрации города