Рейтинг@Mail.ru
Сайт администрации Донецка подвергся DDоS-атаке - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/ddos-1850494165.html
Сайт администрации Донецка подвергся DDоS-атаке
Сайт администрации Донецка подвергся DDоS-атаке - РИА Новости, 08.02.2023
Сайт администрации Донецка подвергся DDоS-атаке
Сайт администрации Донецка подвергся DDоS-атаке, часть функций веб-ресурса оказалась недоступна, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:02
2023-02-08T11:07
донецк
происшествия
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_0:196:3067:1921_1920x0_80_0_0_0972cd60e3fc17594b9b654ebcec02cf.jpg
ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Сайт администрации Донецка подвергся DDоS-атаке, часть функций веб-ресурса оказалась недоступна, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."После очередной DDоS-атаки часть функций веб-ресурса официального сайта администрации города Донецка оказалась неработоспособна", - написал он в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20221206/vtb-1836579858.html
донецк
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_ef966e43a04ca23b3d04a79b4115d03c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, происшествия, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), технологии, россия
Донецк, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Технологии, Россия
11:02 08.02.2023 (обновлено: 11:07 08.02.2023)
 
Сайт администрации Донецка подвергся DDоS-атаке

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о DDоS-атаке на сайт администрации города

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Город Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Сайт администрации Донецка подвергся DDоS-атаке, часть функций веб-ресурса оказалась недоступна, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"После очередной DDоS-атаки часть функций веб-ресурса официального сайта администрации города Донецка оказалась неработоспособна", - написал он в своем телеграм-канале.
Банкомат банка ВТБ на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря 2022, 10:36
ВТБ подвергается крупной кибератаке из-за рубежа
 
ДонецкПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)ТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала