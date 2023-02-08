https://ria.ru/20230208/artemovsk-1850487111.html
Российские подразделения заняли несколько улиц Артемовска
Российские подразделения заняли несколько улиц Артемовска - РИА Новости, 08.02.2023
Российские подразделения заняли несколько улиц Артемовска
Российские войска продолжают продвижение в Артемовске и заняли несколько улиц, заявил в эфире "Соловьев Live" командир спецназа "Ахмат" и заместитель... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:38
2023-02-08T10:38
2023-02-08T11:13
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
апты алаудинов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские войска продолжают продвижение в Артемовске и заняли несколько улиц, заявил в эфире "Соловьев Live" командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. "ЧВК "Вагнер" и подразделения Минобороны России, которые занимаются блокированием Артемовска, очень удачно ведут боевые действия, они продвинулись в самом городе, "обняв" его с правой стороны и заняв уже несколько улиц", — сказал он.По словам Алаудинова, идет продвижение и в направлении трассы на Константиновку. Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил об успешных боевых действиях в районе Артемовска и Угледара.
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, донецкая народная республика, апты алаудинов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Апты Алаудинов, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:38 08.02.2023 (обновлено: 11:13 08.02.2023)
Российские подразделения заняли несколько улиц Артемовска
Алаудинов: российские подразделения продвигаются в Артемовске и заняли несколько его улиц