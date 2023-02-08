https://ria.ru/20230208/artemovsk-1850487111.html

Российские подразделения заняли несколько улиц Артемовска

Российские подразделения заняли несколько улиц Артемовска - РИА Новости, 08.02.2023

Российские подразделения заняли несколько улиц Артемовска

Российские войска продолжают продвижение в Артемовске и заняли несколько улиц, заявил в эфире "Соловьев Live" командир спецназа "Ахмат" и заместитель... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T10:38

2023-02-08T10:38

2023-02-08T11:13

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

апты алаудинов

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские войска продолжают продвижение в Артемовске и заняли несколько улиц, заявил в эфире "Соловьев Live" командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. "ЧВК "Вагнер" и подразделения Минобороны России, которые занимаются блокированием Артемовска, очень удачно ведут боевые действия, они продвинулись в самом городе, "обняв" его с правой стороны и заняв уже несколько улиц", — сказал он.По словам Алаудинова, идет продвижение и в направлении трассы на Константиновку. Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил об успешных боевых действиях в районе Артемовска и Угледара.

артемовск

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, апты алаудинов, ситуация в днр и лнр