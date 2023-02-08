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Российские подразделения заняли несколько улиц Артемовска - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/artemovsk-1850487111.html
Российские подразделения заняли несколько улиц Артемовска
Российские подразделения заняли несколько улиц Артемовска - РИА Новости, 08.02.2023
Российские подразделения заняли несколько улиц Артемовска
Российские войска продолжают продвижение в Артемовске и заняли несколько улиц, заявил в эфире "Соловьев Live" командир спецназа "Ахмат" и заместитель... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:38
2023-02-08T11:13
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
апты алаудинов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские войска продолжают продвижение в Артемовске и заняли несколько улиц, заявил в эфире "Соловьев Live" командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. "ЧВК "Вагнер" и подразделения Минобороны России, которые занимаются блокированием Артемовска, очень удачно ведут боевые действия, они продвинулись в самом городе, "обняв" его с правой стороны и заняв уже несколько улиц", — сказал он.По словам Алаудинова, идет продвижение и в направлении трассы на Константиновку. Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил об успешных боевых действиях в районе Артемовска и Угледара.
артемовск
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, апты алаудинов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Апты Алаудинов, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:38 08.02.2023 (обновлено: 11:13 08.02.2023)
 
Российские подразделения заняли несколько улиц Артемовска

Алаудинов: российские подразделения продвигаются в Артемовске и заняли несколько его улиц

© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAСгоревшая машина на улице Артемовска (украинское название — Бахмут)
Сгоревшая машина на улице Артемовска (украинское название — Бахмут) - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские войска продолжают продвижение в Артемовске и заняли несколько улиц, заявил в эфире "Соловьев Live" командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
"ЧВК "Вагнер" и подразделения Минобороны России, которые занимаются блокированием Артемовска, очень удачно ведут боевые действия, они продвинулись в самом городе, "обняв" его с правой стороны и заняв уже несколько улиц", — сказал он.
По словам Алаудинова, идет продвижение и в направлении трассы на Константиновку.
"Это единственная трасса, по которой пока еще остается сообщение между непосредственно заблокированными силами и средствами украинской стороны и их тылом", — объяснил он.
Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил об успешных боевых действиях в районе Артемовска и Угледара.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
22 января, 12:00Инфографика
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаАпты АлаудиновСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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