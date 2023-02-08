https://ria.ru/20230208/arktika-1850629318.html
Путин поддержал идею создания единой базы данных об исследованиях Арктики
Путин поддержал идею создания единой базы данных об исследованиях Арктики - РИА Новости, 08.02.2023
Путин поддержал идею создания единой базы данных об исследованиях Арктики
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания единой базы данных об исследованиях Арктики, на встрече с молодыми учеными, награжденными премиями в области РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:33
2023-02-08T17:33
2023-02-08T17:33
арктика
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владимир путин
александр осадчий
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наука
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания единой базы данных об исследованиях Арктики, на встрече с молодыми учеными, награжденными премиями в области науки и инноваций за 2022 год, глава государства объяснил, что исследовательской информации много, но вся она разрозненная. Во время встречи доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Александр Осадчиев предложил Путину создать единую базу данных о государственных исследованиях, которые ведутся в Арктике. Осадчиев предположил, что доступ к ней может быть открыт для различных участников процесса, в том числе академических ученых, представителей Росгидромета, корпоративных научных деятелей. "Вы безусловно правы. У нас информации скапливается достаточно много. Действительно, она просто разрознена по разным ведомствам. …То, о чем вы говорите, создание такой единой базы данных. Есть ограничения связанные с безопасностью, но создавать, конечно, нужно. Мы обязательно над этим поработаем", - сказал Путин. Путин в среду в Кремле вручил молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2022 год. Затем глава государства пригласил ученых на беседу.
https://ria.ru/20230126/arktika-1847520535.html
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арктика, россия, владимир путин, александр осадчий, российская академия наук, гидрометцентр, наука
Арктика, Россия, Владимир Путин, Александр Осадчий, Российская академия наук, Гидрометцентр, Наука
Путин поддержал идею создания единой базы данных об исследованиях Арктики
Путин: создание единой базы данных об исследованиях Арктики нужно, будем работать