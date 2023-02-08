https://ria.ru/20230208/arktika-1850629318.html

Путин поддержал идею создания единой базы данных об исследованиях Арктики

Путин поддержал идею создания единой базы данных об исследованиях Арктики - РИА Новости, 08.02.2023

Путин поддержал идею создания единой базы данных об исследованиях Арктики

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания единой базы данных об исследованиях Арктики, на встрече с молодыми учеными, награжденными премиями в области РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:33

2023-02-08T17:33

2023-02-08T17:33

арктика

россия

владимир путин

александр осадчий

российская академия наук

гидрометцентр

наука

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания единой базы данных об исследованиях Арктики, на встрече с молодыми учеными, награжденными премиями в области науки и инноваций за 2022 год, глава государства объяснил, что исследовательской информации много, но вся она разрозненная. Во время встречи доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Александр Осадчиев предложил Путину создать единую базу данных о государственных исследованиях, которые ведутся в Арктике. Осадчиев предположил, что доступ к ней может быть открыт для различных участников процесса, в том числе академических ученых, представителей Росгидромета, корпоративных научных деятелей. "Вы безусловно правы. У нас информации скапливается достаточно много. Действительно, она просто разрознена по разным ведомствам. …То, о чем вы говорите, создание такой единой базы данных. Есть ограничения связанные с безопасностью, но создавать, конечно, нужно. Мы обязательно над этим поработаем", - сказал Путин. Путин в среду в Кремле вручил молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2022 год. Затем глава государства пригласил ученых на беседу.

https://ria.ru/20230126/arktika-1847520535.html

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арктика, россия, владимир путин, александр осадчий, российская академия наук, гидрометцентр, наука