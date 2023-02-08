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Путин поддержал идею создания единой базы данных об исследованиях Арктики - РИА Новости, 08.02.2023
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Путин поддержал идею создания единой базы данных об исследованиях Арктики
Путин поддержал идею создания единой базы данных об исследованиях Арктики - РИА Новости, 08.02.2023
Путин поддержал идею создания единой базы данных об исследованиях Арктики
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания единой базы данных об исследованиях Арктики, на встрече с молодыми учеными, награжденными премиями в области РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:33
2023-02-08T17:33
арктика
россия
владимир путин
александр осадчий
российская академия наук
гидрометцентр
наука
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания единой базы данных об исследованиях Арктики, на встрече с молодыми учеными, награжденными премиями в области науки и инноваций за 2022 год, глава государства объяснил, что исследовательской информации много, но вся она разрозненная. Во время встречи доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Александр Осадчиев предложил Путину создать единую базу данных о государственных исследованиях, которые ведутся в Арктике. Осадчиев предположил, что доступ к ней может быть открыт для различных участников процесса, в том числе академических ученых, представителей Росгидромета, корпоративных научных деятелей. "Вы безусловно правы. У нас информации скапливается достаточно много. Действительно, она просто разрознена по разным ведомствам. …То, о чем вы говорите, создание такой единой базы данных. Есть ограничения связанные с безопасностью, но создавать, конечно, нужно. Мы обязательно над этим поработаем", - сказал Путин. Путин в среду в Кремле вручил молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2022 год. Затем глава государства пригласил ученых на беседу.
https://ria.ru/20230126/arktika-1847520535.html
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арктика, россия, владимир путин, александр осадчий, российская академия наук, гидрометцентр, наука
Арктика, Россия, Владимир Путин, Александр Осадчий, Российская академия наук, Гидрометцентр, Наука
17:33 08.02.2023
 
Путин поддержал идею создания единой базы данных об исследованиях Арктики

Путин: создание единой базы данных об исследованиях Арктики нужно, будем работать

© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания единой базы данных об исследованиях Арктики, на встрече с молодыми учеными, награжденными премиями в области науки и инноваций за 2022 год, глава государства объяснил, что исследовательской информации много, но вся она разрозненная.
Во время встречи доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Александр Осадчиев предложил Путину создать единую базу данных о государственных исследованиях, которые ведутся в Арктике. Осадчиев предположил, что доступ к ней может быть открыт для различных участников процесса, в том числе академических ученых, представителей Росгидромета, корпоративных научных деятелей.
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"Вы безусловно правы. У нас информации скапливается достаточно много. Действительно, она просто разрознена по разным ведомствам. …То, о чем вы говорите, создание такой единой базы данных. Есть ограничения связанные с безопасностью, но создавать, конечно, нужно. Мы обязательно над этим поработаем", - сказал Путин.
Путин в среду в Кремле вручил молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2022 год. Затем глава государства пригласил ученых на беседу.
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АрктикаРоссияВладимир ПутинАлександр ОсадчийРоссийская академия наукГидрометцентрНаука
 
 
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