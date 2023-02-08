Путин: в Афганистане растет оборот наркотиков
Путин: в Афганистане растут посевные площади для производства наркотических средств
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Посевные площади для производства наркотических средств в Афганистане растут, ситуация очень сложная, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с секретарями советов безопасности различных стран по афганской проблематике в Кремле.
"Растет оборот наркотиков и, к сожалению, растут посевные площади. По-моему, 80% опиатов мирового рынка - афганского происхождения. Ситуация очень сложная", - сказал Путин.
Ранее в Москве прошла пятая многосторонняя встреча секретарей советов безопасности по афганской проблематике. В мероприятии приняли участие высокие представители, курирующие вопросы безопасности, из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Россию представлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Участники пятой многосторонней встречи обсудили вопросы международной безопасности с акцентом на урегулирование ситуации в Афганистане. В частности, Патрушев заявил, что власти Афганистана сейчас переживают последствия хаоса, оставленного США, и ситуация в стране стремительно деградирует.