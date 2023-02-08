https://ria.ru/20230208/afganistan-1850667634.html

Путин: в Афганистане растет оборот наркотиков

Путин: в Афганистане растет оборот наркотиков - РИА Новости, 08.02.2023

Путин: в Афганистане растет оборот наркотиков

Посевные площади для производства наркотических средств в Афганистане растут, ситуация очень сложная, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T20:05

2023-02-08T20:05

2023-02-08T20:05

афганистан

россия

москва

владимир путин

николай патрушев

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Посевные площади для производства наркотических средств в Афганистане растут, ситуация очень сложная, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с секретарями советов безопасности различных стран по афганской проблематике в Кремле. Ранее в Москве прошла пятая многосторонняя встреча секретарей советов безопасности по афганской проблематике. В мероприятии приняли участие высокие представители, курирующие вопросы безопасности, из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Россию представлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Участники пятой многосторонней встречи обсудили вопросы международной безопасности с акцентом на урегулирование ситуации в Афганистане. В частности, Патрушев заявил, что власти Афганистана сейчас переживают последствия хаоса, оставленного США, и ситуация в стране стремительно деградирует.

https://ria.ru/20230208/afganistan-1850661217.html

афганистан

россия

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

афганистан, россия, москва, владимир путин, николай патрушев