https://ria.ru/20230208/afganistan-1850666629.html
Путин: около четырех миллионов жителей Афганистана нуждаются в помощи
Путин: около четырех миллионов жителей Афганистана нуждаются в помощи - РИА Новости, 08.02.2023
Путин: около четырех миллионов жителей Афганистана нуждаются в помощи
Ситуация в Афганистане не становится лучше - по российским данным, около 4 миллионов человек в стране нуждаются в срочной гуманитарной помощи, сообщил президент РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T19:58
2023-02-08T19:58
2023-02-08T19:58
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ситуация в Афганистане не становится лучше - по российским данным, около 4 миллионов человек в стране нуждаются в срочной гуманитарной помощи, сообщил президент РФ Владимир Путин. По различным оценкам, население Афганистана превышает 40 миллионов человек. "Ситуация в стране лучше не становится, мы это видим. Гуманитарная ситуация обостряется. Миллионы людей - по нашим данным, примерно 4 миллиона - нуждаются в срочной гуманитарной помощи", - сказал Путин на встрече с секретарями советов безопасности различных стран по афганской проблематике. Ранее в Москве прошла пятая многосторонняя встреча секретарей советов безопасности по афганской проблематике. В мероприятии приняли участие высокие представители, курирующие вопросы безопасности, из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Россию представлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Участники пятой многосторонней встречи обсудили вопросы международной безопасности с акцентом на урегулирование ситуации в Афганистане. В частности, Патрушев заявил, что власти Афганистана сейчас переживают последствия хаоса, оставленного США, и ситуация в стране стремительно деградирует.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, афганистан, москва, владимир путин, николай патрушев
В мире, Россия, Афганистан, Москва, Владимир Путин, Николай Патрушев
Путин: около четырех миллионов жителей Афганистана нуждаются в помощи
Путин: около четырех миллионов жителей Афганистана нуждаются в срочной гуманитарной помощи
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ситуация в Афганистане не становится лучше - по российским данным, около 4 миллионов человек в стране нуждаются в срочной гуманитарной помощи, сообщил президент РФ Владимир Путин.
По различным оценкам, население Афганистана превышает 40 миллионов человек.
"Ситуация в стране лучше не становится, мы это видим. Гуманитарная ситуация обостряется. Миллионы людей - по нашим данным, примерно 4 миллиона - нуждаются в срочной гуманитарной помощи", - сказал Путин на встрече с секретарями советов безопасности различных стран по афганской проблематике.
Ранее в Москве прошла пятая многосторонняя встреча секретарей советов безопасности по афганской проблематике. В мероприятии приняли участие высокие представители, курирующие вопросы безопасности, из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Россию представлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Участники пятой многосторонней встречи обсудили вопросы международной безопасности с акцентом на урегулирование ситуации в Афганистане. В частности, Патрушев заявил, что власти Афганистана сейчас переживают последствия хаоса, оставленного США, и ситуация в стране стремительно деградирует.