https://ria.ru/20230208/afganistan-1850666629.html

Путин: около четырех миллионов жителей Афганистана нуждаются в помощи

Путин: около четырех миллионов жителей Афганистана нуждаются в помощи - РИА Новости, 08.02.2023

Путин: около четырех миллионов жителей Афганистана нуждаются в помощи

Ситуация в Афганистане не становится лучше - по российским данным, около 4 миллионов человек в стране нуждаются в срочной гуманитарной помощи, сообщил президент РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T19:58

2023-02-08T19:58

2023-02-08T19:58

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ситуация в Афганистане не становится лучше - по российским данным, около 4 миллионов человек в стране нуждаются в срочной гуманитарной помощи, сообщил президент РФ Владимир Путин. По различным оценкам, население Афганистана превышает 40 миллионов человек. "Ситуация в стране лучше не становится, мы это видим. Гуманитарная ситуация обостряется. Миллионы людей - по нашим данным, примерно 4 миллиона - нуждаются в срочной гуманитарной помощи", - сказал Путин на встрече с секретарями советов безопасности различных стран по афганской проблематике. Ранее в Москве прошла пятая многосторонняя встреча секретарей советов безопасности по афганской проблематике. В мероприятии приняли участие высокие представители, курирующие вопросы безопасности, из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Россию представлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Участники пятой многосторонней встречи обсудили вопросы международной безопасности с акцентом на урегулирование ситуации в Афганистане. В частности, Патрушев заявил, что власти Афганистана сейчас переживают последствия хаоса, оставленного США, и ситуация в стране стремительно деградирует.

https://ria.ru/20230208/afganistan-1850661217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, афганистан, москва, владимир путин, николай патрушев