https://ria.ru/20230208/afganistan-1850489034.html

Патрушев предупредил о риске роста очага нестабильности в Афганистане

Патрушев предупредил о риске роста очага нестабильности в Афганистане - РИА Новости, 08.02.2023

Патрушев предупредил о риске роста очага нестабильности в Афганистане

Созданный Западом крупный очаг нестабильности в Афганистане может охватить весь регион, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T10:45

2023-02-08T10:45

2023-02-08T10:45

россия

сша

афганистан

николай патрушев

исламское государство

аль-каида

нато

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Созданный Западом крупный очаг нестабильности в Афганистане может охватить весь регион, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Объединение наших усилий в решении задач в сфере безопасности особенно важно на текущем этапе, когда США и их союзники проводят политику, направленную на сохранение старых или создание новых очагов напряженности по всему миру. Одним из них, безусловно, остается Афганистан, где в течение 20 лет присутствия воинских контингентов западных стран последовательно формировались предпосылки для долгосрочных вызовов и угроз нашим государствам региона", - сказал Патрушев на пятой встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике. Он напомнил, что Запад потворствовал активизации деятельности международных террористических организаций, в первую очередь запрещенных в РФ ИГ* и "Аль-Каиды"*, которые пополняли свои ряды за счет боевиков из Ирака, Сирии и некоторых других государств. "Мы все хорошо помним о полетах вертолетов без опознавательных знаков, доставлявших вооружение и боеприпасы наемникам ИГИЛ* в американской зоне контроля за воздушным пространством", - добавил Патрушев. Американцы также способствовали росту объемов незаконного оборота наркотиков, отметил он. "С начала проведения в 2001 году операции "Несокрушимая свобода" и вплоть до бегства контингентов НАТО из Афганистана в 2021 году масштабы производства наркотических средств увеличились в этой стране более чем в 40 раз", - констатировал Патрушев. По его словам, нельзя также забывать о вооружениях, в огромных количествах брошенных западной коалицией при отступлении из Афганистана. "Речь идет более чем о тысяче единиц бронемашин и бронетранспортеров, десятках самолетов и вертолетов, сотнях артиллерийских орудий, минометов, противотанковых и зенитных комплексов, а также сотнях тысяч единиц тяжелого и легкого стрелкового оружия на десятки миллиардов долларов. Оно может быть как использовано для активизации вооруженной борьбы между внутри афганскими группировками, так и продано на черном рынке, в том числе террористам в третьих странах", - указал Патрушев. "Таким образом, созданный западникам в этой стране крупный очаг нестабильности может распространиться на все государства региона", - резюмировал он.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230208/eksperimenty-1850478456.html

https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849298255.html

https://ria.ru/20230113/afganistan-1844561668.html

россия

сша

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, афганистан, николай патрушев, исламское государство, аль-каида, нато