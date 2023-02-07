https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850423062.html

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 5 434

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 5 434 - РИА Новости, 07.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 5 434

Число погибших при сокрушительном землетрясении выросло до 5434, раненых до 31 777 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T21:37

2023-02-07T21:37

2023-02-07T21:42

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Число погибших при сокрушительном землетрясении выросло до 5434, раненых до 31 777 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Президент Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

турция

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, реджеп тайип эрдоган