https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850175572.html

В Центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 07.02.2023

В Центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T06:32

2023-02-07T06:32

2023-02-07T06:53

в мире

турция

землетрясение

кахраманмараш

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По его данным, толчки зафиксированы в 03.13 по времени UTC (06.13 мск).Эпицентр находился в пяти километрах от района Гёльбаши. Очаг залегал на глубине двух километров.Вчера рано утром в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4, которое привело к гибели 2921 человека и 15 834 раненым. Оно также затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там, по последним данным, погибли 711 человек и 1431 пострадал.Около 13:25 мск произошло еще одно землетрясение — магнитудой 7,6. По оценкам турецких сейсмологов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали и в Сочи.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

турция

кахраманмараш

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в мире, турция, землетрясение, кахраманмараш, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)