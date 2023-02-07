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В Центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 07.02.2023
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В Центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 07.02.2023
В Центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T06:32
2023-02-07T06:53
в мире
турция
землетрясение
кахраманмараш
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По его данным, толчки зафиксированы в 03.13 по времени UTC (06.13 мск).Эпицентр находился в пяти километрах от района Гёльбаши. Очаг залегал на глубине двух километров.Вчера рано утром в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4, которое привело к гибели 2921 человека и 15 834 раненым. Оно также затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там, по последним данным, погибли 711 человек и 1431 пострадал.Около 13:25 мск произошло еще одно землетрясение — магнитудой 7,6. По оценкам турецких сейсмологов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали и в Сочи.
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в мире, турция, землетрясение, кахраманмараш, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Турция, Землетрясение, Кахраманмараш, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
06:32 07.02.2023 (обновлено: 06:53 07.02.2023)
 
В Центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По его данным, толчки зафиксированы в 03.13 по времени UTC (06.13 мск).
Эпицентр находился в пяти километрах от района Гёльбаши. Очаг залегал на глубине двух километров.
Вчера рано утром в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4, которое привело к гибели 2921 человека и 15 834 раненым. Оно также затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там, по последним данным, погибли 711 человек и 1431 пострадал.
Около 13:25 мск произошло еще одно землетрясение — магнитудой 7,6. По оценкам турецких сейсмологов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.
Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали и в Сочи.
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В миреТурцияЗемлетрясениеКахраманмарашЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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