https://ria.ru/20230207/zaytsevo-1850290174.html
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 07.02.2023
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Зайцево, выпустив за полчаса девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили во вторник в представительстве Донецкой... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:21
2023-02-07T14:21
2023-02-07T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
зайцево
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Зайцево, выпустив за полчаса девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили во вторник в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:50 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 13.16 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
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в мире, донецкая народная республика, зайцево, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Зайцево, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Зайцево девять снарядов