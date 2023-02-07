https://ria.ru/20230207/zaytsevo-1850290174.html

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 07.02.2023

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Зайцево, выпустив за полчаса девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили во вторник в представительстве Донецкой... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:21

2023-02-07T14:21

2023-02-07T14:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

зайцево

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Зайцево, выпустив за полчаса девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили во вторник в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:50 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 13.16 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850269493.html

донецкая народная республика

зайцево

украина

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в мире, донецкая народная республика, зайцево, украина, сцкк