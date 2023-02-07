https://ria.ru/20230207/zamery-1850378844.html

"Укрэнерго" замерит реальное потребление электроэнергии в каждой области

"Укрэнерго" замерит реальное потребление электроэнергии в каждой области - РИА Новости, 07.02.2023

"Укрэнерго" замерит реальное потребление электроэнергии в каждой области

Украинская компания "Укрэнерго" проведет замеры реального потребления электроэнергии в регионах Украины, для чего каждая область по очереди на сутки получит... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:36

2023-02-07T18:36

2023-02-07T18:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

николаевская область

денис шмыгаль

владимир зеленский

укрэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840100088_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_64649a9d10dcc6caf07b0f4bd44c3669.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украинская компания "Укрэнерго" проведет замеры реального потребления электроэнергии в регионах Украины, для чего каждая область по очереди на сутки получит нелимитированный доступ к электроснабжению. "По всей Украине, начиная с 8 февраля, будут изменены лимиты потребления. По каждой области на протяжении одного дня в течение двух недель не будет ограничений, а в другие дни возможны изменения в привычных графиках отключений. Это необходимо для того, чтобы произвести измерения фактического потребления в каждой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. В компании пояснили, что одна или несколько областей получат неограниченное обеспечение электроэнергией на день, что позволит измерить реальную потребность региона в электроснабжении, в то время как остальные области на день замера останутся с еще более строгими лимитами на потребление. Согласно ориентировочному графику измерений, опубликованному компанией, первыми проверят Николаевскую область и подконтрольные Киеву территории Запорожской области и ДНР: там измерения пройдут уже 8 февраля. 10 февраля проверки пройдут в Киевской и Волынской области, 17 февраля - в самом Киеве и Черновецкой области. Ранее в украинском энергохолдинге ДТЭК предупредили о возможных авариях в электросетях страны из-за надвигающегося похолодания и связанного с ним роста потребления электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. В декабре 2022 года Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230207/otklyucheniya-1850270176.html

https://ria.ru/20230207/ukraine-1850197560.html

украина

киев

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, николаевская область, денис шмыгаль, владимир зеленский, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы рф