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"Укрэнерго" замерит реальное потребление электроэнергии в каждой области - РИА Новости, 07.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/zamery-1850378844.html
"Укрэнерго" замерит реальное потребление электроэнергии в каждой области
"Укрэнерго" замерит реальное потребление электроэнергии в каждой области - РИА Новости, 07.02.2023
"Укрэнерго" замерит реальное потребление электроэнергии в каждой области
Украинская компания "Укрэнерго" проведет замеры реального потребления электроэнергии в регионах Украины, для чего каждая область по очереди на сутки получит... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:36
2023-02-07T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
николаевская область
денис шмыгаль
владимир зеленский
укрэнерго
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украинская компания "Укрэнерго" проведет замеры реального потребления электроэнергии в регионах Украины, для чего каждая область по очереди на сутки получит нелимитированный доступ к электроснабжению. "По всей Украине, начиная с 8 февраля, будут изменены лимиты потребления. По каждой области на протяжении одного дня в течение двух недель не будет ограничений, а в другие дни возможны изменения в привычных графиках отключений. Это необходимо для того, чтобы произвести измерения фактического потребления в каждой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. В компании пояснили, что одна или несколько областей получат неограниченное обеспечение электроэнергией на день, что позволит измерить реальную потребность региона в электроснабжении, в то время как остальные области на день замера останутся с еще более строгими лимитами на потребление. Согласно ориентировочному графику измерений, опубликованному компанией, первыми проверят Николаевскую область и подконтрольные Киеву территории Запорожской области и ДНР: там измерения пройдут уже 8 февраля. 10 февраля проверки пройдут в Киевской и Волынской области, 17 февраля - в самом Киеве и Черновецкой области. Ранее в украинском энергохолдинге ДТЭК предупредили о возможных авариях в электросетях страны из-за надвигающегося похолодания и связанного с ним роста потребления электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. В декабре 2022 года Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230207/otklyucheniya-1850270176.html
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в мире, украина, киев, николаевская область, денис шмыгаль, владимир зеленский, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Николаевская область, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Укрэнерго, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
18:36 07.02.2023
 
"Укрэнерго" замерит реальное потребление электроэнергии в каждой области

"Укрэнерго" проведет замеры реального потребления электроэнергии в каждой области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Киево-Печерскую лавру в Киеве
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украинская компания "Укрэнерго" проведет замеры реального потребления электроэнергии в регионах Украины, для чего каждая область по очереди на сутки получит нелимитированный доступ к электроснабжению.
"По всей Украине, начиная с 8 февраля, будут изменены лимиты потребления. По каждой области на протяжении одного дня в течение двух недель не будет ограничений, а в другие дни возможны изменения в привычных графиках отключений. Это необходимо для того, чтобы произвести измерения фактического потребления в каждой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Одесса - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 13:40Специальная военная операция на Украине
В Одесской области начались аварийные отключения электричества
В компании пояснили, что одна или несколько областей получат неограниченное обеспечение электроэнергией на день, что позволит измерить реальную потребность региона в электроснабжении, в то время как остальные области на день замера останутся с еще более строгими лимитами на потребление.
Согласно ориентировочному графику измерений, опубликованному компанией, первыми проверят Николаевскую область и подконтрольные Киеву территории Запорожской области и ДНР: там измерения пройдут уже 8 февраля. 10 февраля проверки пройдут в Киевской и Волынской области, 17 февраля - в самом Киеве и Черновецкой области.
Ранее в украинском энергохолдинге ДТЭК предупредили о возможных авариях в электросетях страны из-за надвигающегося похолодания и связанного с ним роста потребления электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. В декабре 2022 года Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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