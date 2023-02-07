https://ria.ru/20230207/sarukhanov-1850380368.html

Саруханов раскрыл детали отношений с седьмой женой

Саруханов раскрыл детали отношений с седьмой женой - РИА Новости, 07.02.2023

Саруханов раскрыл детали отношений с седьмой женой

Игорь Саруханов признался, что не ожидал жениться в седьмой раз. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:50

2023-02-07T18:50

2023-02-07T18:50

шоубиз

игорь саруханов

отношения

семья

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Игорь Саруханов признался, что не ожидал жениться в седьмой раз. Кроме того, артист заявил, что его супруга Леся Садовская ждала от него предложения о замужестве.По словам Садовской, ее не смутила 30-летняя разница в возрасте и шесть разводов Саруханова. Также музыкант поделился, что его новая жена хочет троих детей.По словам певца, его дочери поладили с Садовской и ее ребенком. Пара поженилась в конце декабря. Музыкант воспитывает двух дочерей от отношений с шестой супругой. У Садовской также есть сын от прошлого брака. В прошлом году исполнитель заявил о готовности к новым отношениям. Также он признавался, что не хочет заключать седьмой брак.

https://ria.ru/20230113/uest-1844623914.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

игорь саруханов, отношения, семья