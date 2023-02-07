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Саруханов раскрыл детали отношений с седьмой женой - РИА Новости, 07.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230207/sarukhanov-1850380368.html
Саруханов раскрыл детали отношений с седьмой женой
Саруханов раскрыл детали отношений с седьмой женой - РИА Новости, 07.02.2023
Саруханов раскрыл детали отношений с седьмой женой
Игорь Саруханов признался, что не ожидал жениться в седьмой раз. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:50
2023-02-07T18:50
шоубиз
игорь саруханов
отношения
семья
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Игорь Саруханов признался, что не ожидал жениться в седьмой раз. Кроме того, артист заявил, что его супруга Леся Садовская ждала от него предложения о замужестве.По словам Садовской, ее не смутила 30-летняя разница в возрасте и шесть разводов Саруханова. Также музыкант поделился, что его новая жена хочет троих детей.По словам певца, его дочери поладили с Садовской и ее ребенком. Пара поженилась в конце декабря. Музыкант воспитывает двух дочерей от отношений с шестой супругой. У Садовской также есть сын от прошлого брака. В прошлом году исполнитель заявил о готовности к новым отношениям. Также он признавался, что не хочет заключать седьмой брак.
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игорь саруханов, отношения, семья
Шоубиз, Игорь Саруханов, отношения, Семья
18:50 07.02.2023
 
Саруханов раскрыл детали отношений с седьмой женой

Игорь Саруханов раскрыл детали отношений с седьмой женой Лесей Садовской

© Sputnik / Перейти в медиабанкПевец Игорь Саруханов выступает на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"
Певец Игорь Саруханов выступает на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Игорь Саруханов признался, что не ожидал жениться в седьмой раз.

"Я даже не ожидал. Спроси меня в начале прошлого года, я не собирался жениться. У меня никого не было. Любовь приходит мгновенно. Самое главное – доверять друг другу", – поделился музыкант в интервью "Пятому каналу".

Кроме того, артист заявил, что его супруга Леся Садовская ждала от него предложения о замужестве.
"Я говорю: "Выходи за меня замуж?" Она говорит: "Ты серьезно?" Она призналась, что давно любила меня и ждала этого", – сообщил певец.
По словам Садовской, ее не смутила 30-летняя разница в возрасте и шесть разводов Саруханова.

"Я сама была два раза замужем до того, как вышла замуж за Игоря. Игорь очень молод душой, я не чувствую разницы между нами. Я взяла его фамилию. Сейчас оформляю паспорт", – призналась супруга артиста.

Также музыкант поделился, что его новая жена хочет троих детей.
"Она меня пугает, троих детей хочет. Есть дом и квартира для одного ребенка в Хамовниках. Но когда много детей, нужна квартира большая", – пожаловался композитор.
По словам певца, его дочери поладили с Садовской и ее ребенком.
"Познакомил с детьми. Она любит моих детей. А мои дети любят ее ребенка", – заключил Саруханов.
Пара поженилась в конце декабря. Музыкант воспитывает двух дочерей от отношений с шестой супругой. У Садовской также есть сын от прошлого брака.
В прошлом году исполнитель заявил о готовности к новым отношениям. Также он признавался, что не хочет заключать седьмой брак.
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ШоубизИгорь СарухановотношенияСемья
 
 
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