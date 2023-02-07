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В жилых домах в Москве установят 168 подъемников для маломобильных горожан - РИА Новости, 07.02.2023
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В жилых домах в Москве установят 168 подъемников для маломобильных горожан
В жилых домах в Москве установят 168 подъемников для маломобильных горожан - РИА Новости, 07.02.2023
В жилых домах в Москве установят 168 подъемников для маломобильных горожан
Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году в многоквартирных домах в Москве 168 подъемных платформ для маломобильных горожан, сообщил... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T09:23
2023-02-07T09:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году в многоквартирных домах в Москве 168 подъемных платформ для маломобильных горожан, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. В этом году запланирована установка 168 новых подъемников. Работы пройдут во всех административных округах, больше всего платформ появится в Южном (47), Юго-Западном (24) и Северо-Западном (20) административных округах", - отметил Бирюков. Заммэра напомнил, что сейчас все новостройки уже приспособлены для маломобильных горожан, а в домах старой постройки такие устройства устанавливаются по заявкам. "Если позволяют технические условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, это своего рода мини-лифт, который позволяет преодолевать расстояние до четырех метров", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что при отсутствии возможности для установки вертикальной платформы оборудуется подъемник наклонного типа - компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу. В пресс-службе комплекса городского хозяйства отметили, что при установке платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с 2011 по 2022 годы в подъездах установили почти 1,8 тысячи подъемных платформ для маломобильных граждан.
https://realty.ria.ru/20230206/platforma-1848724532.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
09:23 07.02.2023
 
В жилых домах в Москве установят 168 подъемников для маломобильных горожан

Бирюков: 168 подъемников для маломобильных горожан установят в домах в Москве в 2023 году

© МосжилинспекцияПодъемник для маломобильных жильцов в Москве
Подъемник для маломобильных жильцов в Москве
© Мосжилинспекция
Подъемник для маломобильных жильцов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году в многоквартирных домах в Москве 168 подъемных платформ для маломобильных горожан, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. В этом году запланирована установка 168 новых подъемников. Работы пройдут во всех административных округах, больше всего платформ появится в Южном (47), Юго-Западном (24) и Северо-Западном (20) административных округах", - отметил Бирюков.
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Заммэра напомнил, что сейчас все новостройки уже приспособлены для маломобильных горожан, а в домах старой постройки такие устройства устанавливаются по заявкам.
"Если позволяют технические условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, это своего рода мини-лифт, который позволяет преодолевать расстояние до четырех метров", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что при отсутствии возможности для установки вертикальной платформы оборудуется подъемник наклонного типа - компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу.
В пресс-службе комплекса городского хозяйства отметили, что при установке платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с 2011 по 2022 годы в подъездах установили почти 1,8 тысячи подъемных платформ для маломобильных граждан.
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