https://ria.ru/20230207/podemnik-1850189154.html

В жилых домах в Москве установят 168 подъемников для маломобильных горожан

В жилых домах в Москве установят 168 подъемников для маломобильных горожан - РИА Новости, 07.02.2023

В жилых домах в Москве установят 168 подъемников для маломобильных горожан

Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году в многоквартирных домах в Москве 168 подъемных платформ для маломобильных горожан, сообщил... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T09:23

2023-02-07T09:23

2023-02-07T09:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году в многоквартирных домах в Москве 168 подъемных платформ для маломобильных горожан, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. В этом году запланирована установка 168 новых подъемников. Работы пройдут во всех административных округах, больше всего платформ появится в Южном (47), Юго-Западном (24) и Северо-Западном (20) административных округах", - отметил Бирюков. Заммэра напомнил, что сейчас все новостройки уже приспособлены для маломобильных горожан, а в домах старой постройки такие устройства устанавливаются по заявкам. "Если позволяют технические условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, это своего рода мини-лифт, который позволяет преодолевать расстояние до четырех метров", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что при отсутствии возможности для установки вертикальной платформы оборудуется подъемник наклонного типа - компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу. В пресс-службе комплекса городского хозяйства отметили, что при установке платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с 2011 по 2022 годы в подъездах установили почти 1,8 тысячи подъемных платформ для маломобильных граждан.

https://realty.ria.ru/20230206/platforma-1848724532.html

https://ria.ru/20230130/lifty-1848439520.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков