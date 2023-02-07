https://ria.ru/20230207/obstrel-1850213177.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 07.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:57
2023-02-07T10:57
2023-02-07T11:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/67/1559016710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05d44204dd7028b18f5e63fcea0bab97.jpg
ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Мемрик – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230207/arestovich-1850186094.html
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/67/1559016710_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42b2551c7bbdd1f0cd7c05d22faff23d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, СЦКК
10:57 07.02.2023 (обновлено: 11:00 07.02.2023)
Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда