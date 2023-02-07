https://ria.ru/20230207/obstrel-1850213177.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 07.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:57

2023-02-07T10:57

2023-02-07T11:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Мемрик – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230207/arestovich-1850186094.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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в мире, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк