https://ria.ru/20230207/moskva-1850188487.html
Заммэра Бирюков: воздух в Москве в январе был чище из-за ветреной погоды
Заммэра Бирюков: воздух в Москве в январе был чище из-за ветреной погоды - РИА Новости, 07.02.2023
Заммэра Бирюков: воздух в Москве в январе был чище из-за ветреной погоды
Воздух в столице в первый месяц 2023 года был чище, чем год назад, благодаря ветреной погоде, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T09:19
2023-02-07T09:19
2023-02-07T09:19
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петр бирюков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Воздух в столице в первый месяц 2023 года был чище, чем год назад, благодаря ветреной погоде, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в январе зафиксированные среднемесячные концентрации оксида азота вблизи автотрасс были ниже прошлогоднего значения на 15%, оксида углерода около магистралей - на 24% и на жилых территориях - на 25%. Этому способствовала ветреная погода, которая, несмотря на дефицит осадков, оказала благоприятное воздействие на качество атмосферного воздуха", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что традиционно самые высокие концентрации фиксировались преимущественно вблизи крупных автотрасс. На жилых территориях отмечался пониженный уровень загрязнения. "Контролю состояния воздуха в столице уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена высокоточным оборудованием. Системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 микрометра - РМ 2,5, которые ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.
https://ria.ru/20230126/vozdukh-1847685120.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, московская область (подмосковье), петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Московская область (Подмосковье), Петр Бирюков
Заммэра Бирюков: воздух в Москве в январе был чище из-за ветреной погоды
Заммэра Бирюков: воздух в Москве в январе из-за ветреной погоды был чище, чем год назад
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Воздух в столице в первый месяц 2023 года был чище, чем год назад, благодаря ветреной погоде, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в январе зафиксированные среднемесячные концентрации оксида азота вблизи автотрасс были ниже прошлогоднего значения на 15%, оксида углерода около магистралей - на 24% и на жилых территориях - на 25%. Этому способствовала ветреная погода, которая, несмотря на дефицит осадков, оказала благоприятное воздействие на качество атмосферного воздуха", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что традиционно самые высокие концентрации фиксировались преимущественно вблизи крупных автотрасс. На жилых территориях отмечался пониженный уровень загрязнения.
"Контролю состояния воздуха в столице уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена высокоточным оборудованием. Системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 микрометра - РМ 2,5, которые ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.