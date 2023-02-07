https://ria.ru/20230207/moskva-1850188487.html

Заммэра Бирюков: воздух в Москве в январе был чище из-за ветреной погоды

Заммэра Бирюков: воздух в Москве в январе был чище из-за ветреной погоды - РИА Новости, 07.02.2023

Заммэра Бирюков: воздух в Москве в январе был чище из-за ветреной погоды

Воздух в столице в первый месяц 2023 года был чище, чем год назад, благодаря ветреной погоде, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T09:19

2023-02-07T09:19

2023-02-07T09:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

московская область (подмосковье)

петр бирюков

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Воздух в столице в первый месяц 2023 года был чище, чем год назад, благодаря ветреной погоде, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в январе зафиксированные среднемесячные концентрации оксида азота вблизи автотрасс были ниже прошлогоднего значения на 15%, оксида углерода около магистралей - на 24% и на жилых территориях - на 25%. Этому способствовала ветреная погода, которая, несмотря на дефицит осадков, оказала благоприятное воздействие на качество атмосферного воздуха", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что традиционно самые высокие концентрации фиксировались преимущественно вблизи крупных автотрасс. На жилых территориях отмечался пониженный уровень загрязнения. "Контролю состояния воздуха в столице уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена высокоточным оборудованием. Системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 микрометра - РМ 2,5, которые ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.

https://ria.ru/20230126/vozdukh-1847685120.html

https://ria.ru/20221226/ekologiya-1841514084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, московская область (подмосковье), петр бирюков