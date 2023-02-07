https://ria.ru/20230207/lavrov-1850427679.html
Лавров в ходе визита в Мавританию проведет встречу с президентом страны
Лавров в ходе визита в Мавританию проведет встречу с президентом страны - РИА Новости, 07.02.2023
Лавров в ходе визита в Мавританию проведет встречу с президентом страны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Мавританию проведет переговоры с президентом республики Мохамедом Ульд Шейхом Эль Газуани и с... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T22:19
2023-02-07T22:19
2023-02-07T22:19
мавритания
сирия
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Мавританию проведет переговоры с президентом республики Мохамедом Ульд Шейхом Эль Газуани и с министром иностранных дел, сотрудничества и по делам мавританцев за рубежом Мохамедом Салемом Ульд Мерзугом, стороны обсудят обстановку в Сирии и вокруг нее, сообщили во вторник в МИД России. "Седьмого-восьмого февраля министр иностранных дел Российской Федерации Лавров посетит с рабочим визитом Исламскую Республику Мавританию (ИРМ). Запланированы встреча с президентом ИРМ Мохамедом Ульд Шейхом Эль Газуани и переговоры с министром иностранных дел, сотрудничества и по делам мавританцев за рубежом Мохамедом Салемом Ульд Мерзугом. Это – первый визит главы российского внешнеполитического ведомства в Мавританию с момента установления двусторонних дипломатических отношений в 1964 году", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. "На предстоящих переговорах Лаврова с Мерзугом планируется провести обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня – в частности, по ситуации в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в Сахаро-Сахельском регионе, по состоянию дел в западносахарском и ближневосточном урегулировании, обстановке в Сирии и вокруг нее, а также по другим сюжетам, представляющим взаимный интерес", - отметили в МИД. В ведомстве подчеркнули, что особое внимание будет уделено двусторонним отношениям, прежде всего, задачам поступательного развития сотрудничества в сфере морского рыболовства, в том числе в контексте обеспечения более благоприятных условий работы российских промысловиков в исключительной экономической зоне ИРМ. "Также намерены предметно проговорить и другие вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества с Мавританией, наметить новые перспективные направления наращивания взаимовыгодного делового взаимодействия", - подчеркнули в МИД России.
https://ria.ru/20230207/mech-1850383022.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мавритания, сирия, россия, сергей лавров
Мавритания, Сирия, Россия, Сергей Лавров
Лавров в ходе визита в Мавританию проведет встречу с президентом страны
Лавров в ходе визита в Мавританию проведет встречи с президентом страны и главой МИД
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Мавританию проведет переговоры с президентом республики Мохамедом Ульд Шейхом Эль Газуани и с министром иностранных дел, сотрудничества и по делам мавританцев за рубежом Мохамедом Салемом Ульд Мерзугом, стороны обсудят обстановку в Сирии и вокруг нее, сообщили во вторник в МИД
России.
"Седьмого-восьмого февраля министр иностранных дел Российской Федерации Лавров посетит с рабочим визитом Исламскую Республику Мавританию (ИРМ). Запланированы встреча с президентом ИРМ Мохамедом Ульд Шейхом Эль Газуани и переговоры с министром иностранных дел, сотрудничества и по делам мавританцев за рубежом Мохамедом Салемом Ульд Мерзугом. Это – первый визит главы российского внешнеполитического ведомства в Мавританию с момента установления двусторонних дипломатических отношений в 1964 году", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
"На предстоящих переговорах Лаврова с Мерзугом планируется провести обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня – в частности, по ситуации в Северной Африке
и на Ближнем Востоке
, в Сахаро-Сахельском регионе, по состоянию дел в западносахарском и ближневосточном урегулировании, обстановке в Сирии и вокруг нее, а также по другим сюжетам, представляющим взаимный интерес", - отметили в МИД.
В ведомстве подчеркнули, что особое внимание будет уделено двусторонним отношениям, прежде всего, задачам поступательного развития сотрудничества в сфере морского рыболовства, в том числе в контексте обеспечения более благоприятных условий работы российских промысловиков в исключительной экономической зоне ИРМ.
"Также намерены предметно проговорить и другие вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества с Мавританией, наметить новые перспективные направления наращивания взаимовыгодного делового взаимодействия", - подчеркнули в МИД России.