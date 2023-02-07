https://ria.ru/20230207/lavrov-1850427679.html

Лавров в ходе визита в Мавританию проведет встречу с президентом страны

Лавров в ходе визита в Мавританию проведет встречу с президентом страны - РИА Новости, 07.02.2023

Лавров в ходе визита в Мавританию проведет встречу с президентом страны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Мавританию проведет переговоры с президентом республики Мохамедом Ульд Шейхом Эль Газуани и с... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T22:19

2023-02-07T22:19

2023-02-07T22:19

мавритания

сирия

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Мавританию проведет переговоры с президентом республики Мохамедом Ульд Шейхом Эль Газуани и с министром иностранных дел, сотрудничества и по делам мавританцев за рубежом Мохамедом Салемом Ульд Мерзугом, стороны обсудят обстановку в Сирии и вокруг нее, сообщили во вторник в МИД России. "Седьмого-восьмого февраля министр иностранных дел Российской Федерации Лавров посетит с рабочим визитом Исламскую Республику Мавританию (ИРМ). Запланированы встреча с президентом ИРМ Мохамедом Ульд Шейхом Эль Газуани и переговоры с министром иностранных дел, сотрудничества и по делам мавританцев за рубежом Мохамедом Салемом Ульд Мерзугом. Это – первый визит главы российского внешнеполитического ведомства в Мавританию с момента установления двусторонних дипломатических отношений в 1964 году", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. "На предстоящих переговорах Лаврова с Мерзугом планируется провести обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня – в частности, по ситуации в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в Сахаро-Сахельском регионе, по состоянию дел в западносахарском и ближневосточном урегулировании, обстановке в Сирии и вокруг нее, а также по другим сюжетам, представляющим взаимный интерес", - отметили в МИД. В ведомстве подчеркнули, что особое внимание будет уделено двусторонним отношениям, прежде всего, задачам поступательного развития сотрудничества в сфере морского рыболовства, в том числе в контексте обеспечения более благоприятных условий работы российских промысловиков в исключительной экономической зоне ИРМ. "Также намерены предметно проговорить и другие вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества с Мавританией, наметить новые перспективные направления наращивания взаимовыгодного делового взаимодействия", - подчеркнули в МИД России.

https://ria.ru/20230207/mech-1850383022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

мавритания, сирия, россия, сергей лавров