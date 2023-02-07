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ВСУ разместили артиллерию в Херсоне возле жилых домов - РИА Новости, 07.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/kherson-1850265096.html
ВСУ разместили артиллерию в Херсоне возле жилых домов
ВСУ разместили артиллерию в Херсоне возле жилых домов - РИА Новости, 07.02.2023
ВСУ разместили артиллерию в Херсоне возле жилых домов
Украинские войска разместили артиллерийские установки в Херсоне возле жилых домов, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:27
2023-02-07T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Украинские войска разместили артиллерийские установки в Херсоне возле жилых домов, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо. "Артиллерийские установки стоят, прикрываясь мирными жителями в тех районах, где есть многоквартирные дома", - сказал Сальдо в эфире телерадиокомпании "Таврия". В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны по рубежу Днепра. Тогда же Херсон отошел Украине. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, заявлял Сальдо в январе.
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в мире, херсон, херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:27 07.02.2023
 
ВСУ разместили артиллерию в Херсоне возле жилых домов

Сальдо: украинские войска разместили артиллерийские установки в Херсоне возле жилых домов

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 на линии соприкосновения под Херсоном
Украинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 на линии соприкосновения под Херсоном - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 на линии соприкосновения под Херсоном. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Украинские войска разместили артиллерийские установки в Херсоне возле жилых домов, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.
"Артиллерийские установки стоят, прикрываясь мирными жителями в тех районах, где есть многоквартирные дома", - сказал Сальдо в эфире телерадиокомпании "Таврия".
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны по рубежу Днепра. Тогда же Херсон отошел Украине. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, заявлял Сальдо в январе.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 11:19Специальная военная операция на Украине
ВСУ чувствуют, что час освобождения Херсона близок, заявил Сальдо
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская областьВладимир СальдоУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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