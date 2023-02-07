https://ria.ru/20230207/kherson-1850265096.html

ВСУ разместили артиллерию в Херсоне возле жилых домов

ВСУ разместили артиллерию в Херсоне возле жилых домов - РИА Новости, 07.02.2023

ВСУ разместили артиллерию в Херсоне возле жилых домов

Украинские войска разместили артиллерийские установки в Херсоне возле жилых домов, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:27

2023-02-07T13:27

2023-02-07T13:27

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Украинские войска разместили артиллерийские установки в Херсоне возле жилых домов, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо. "Артиллерийские установки стоят, прикрываясь мирными жителями в тех районах, где есть многоквартирные дома", - сказал Сальдо в эфире телерадиокомпании "Таврия". В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны по рубежу Днепра. Тогда же Херсон отошел Украине. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, заявлял Сальдо в январе.

https://ria.ru/20230207/kherson-1850218859.html

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Кирилл Волков

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