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ВСУ разместили артиллерию в Херсоне возле жилых домов
ВСУ разместили артиллерию в Херсоне возле жилых домов - РИА Новости, 07.02.2023
ВСУ разместили артиллерию в Херсоне возле жилых домов
Украинские войска разместили артиллерийские установки в Херсоне возле жилых домов, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:27
2023-02-07T13:27
2023-02-07T13:27
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в мире
херсон
херсонская область
владимир сальдо
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Украинские войска разместили артиллерийские установки в Херсоне возле жилых домов, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо. "Артиллерийские установки стоят, прикрываясь мирными жителями в тех районах, где есть многоквартирные дома", - сказал Сальдо в эфире телерадиокомпании "Таврия". В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны по рубежу Днепра. Тогда же Херсон отошел Украине. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, заявлял Сальдо в январе.
https://ria.ru/20230207/kherson-1850218859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВСУ разместили артиллерию в Херсоне возле жилых домов
Сальдо: украинские войска разместили артиллерийские установки в Херсоне возле жилых домов