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Экспорт российского топлива выгоднее внутреннего рынка, заявил эксперт - РИА Новости, 07.02.2023
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Экспорт российского топлива выгоднее внутреннего рынка, заявил эксперт
Экспорт российского топлива выгоднее внутреннего рынка, заявил эксперт - РИА Новости, 07.02.2023
Экспорт российского топлива выгоднее внутреннего рынка, заявил эксперт
Экспорт топлива благодаря переориентации поставок в дружественные страны останется для российских производителей выгоднее внутреннего рынка даже при текущем... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T06:18
2023-02-07T06:18
экономика
цены на нефть
россия
европа
g7
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Экспорт топлива благодаря переориентации поставок в дружественные страны останется для российских производителей выгоднее внутреннего рынка даже при текущем потолке цен стран Евросоюза и G7, заявила РИА Новости гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова. Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" устанавливают потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут). "Для российских НПЗ в 2022 году экспортная цена была выше внутренней, таким образом, премиальность экспортных поставок в любом случае сохранится и при таком потолке цен", - сказала собеседница агентства, заметив, что российские компании "ориентируются на изменение грузопотоков в дружественные страны". По ее словам, среднемесячная стоимость дизельного топлива на рынках Европы находилась в 2022 году в диапазоне от 756 до 1333 долларов за тонну (порядка 100-180 долларов за баррель в зависимости от плотности топлива). "Сам потолок не является регулятором поставок, маркером является скидка или премия, о которой договорится российский грузоотправитель с инопокупателем. При этом в договорах купли-продажи российских нефтепродуктов должно отсутствовать какое-либо упоминание о потолке цен", - добавила эксперт.
https://ria.ru/20230207/nefti-1850170522.html
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экономика, цены на нефть, россия, европа, g7, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Россия, Европа, G7, Евросоюз, Санкции в отношении России
06:18 07.02.2023
 
Экспорт российского топлива выгоднее внутреннего рынка, заявил эксперт

Сафонова: экспорт российского топлива выгоднее внутреннего рынка даже с потолком цен

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Экспорт топлива благодаря переориентации поставок в дружественные страны останется для российских производителей выгоднее внутреннего рынка даже при текущем потолке цен стран Евросоюза и G7, заявила РИА Новости гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" устанавливают потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут).
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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Эксперт объяснил, как Европа может покупать топливо из российской нефти
"Для российских НПЗ в 2022 году экспортная цена была выше внутренней, таким образом, премиальность экспортных поставок в любом случае сохранится и при таком потолке цен", - сказала собеседница агентства, заметив, что российские компании "ориентируются на изменение грузопотоков в дружественные страны".
По ее словам, среднемесячная стоимость дизельного топлива на рынках Европы находилась в 2022 году в диапазоне от 756 до 1333 долларов за тонну (порядка 100-180 долларов за баррель в зависимости от плотности топлива).
"Сам потолок не является регулятором поставок, маркером является скидка или премия, о которой договорится российский грузоотправитель с инопокупателем. При этом в договорах купли-продажи российских нефтепродуктов должно отсутствовать какое-либо упоминание о потолке цен", - добавила эксперт.
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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Во Франции рассказали, как Запад до сих пор покупает российскую нефть
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЕвропаG7ЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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