https://ria.ru/20230207/eksport-1850174814.html

Экспорт российского топлива выгоднее внутреннего рынка, заявил эксперт

Экспорт российского топлива выгоднее внутреннего рынка, заявил эксперт - РИА Новости, 07.02.2023

Экспорт российского топлива выгоднее внутреннего рынка, заявил эксперт

Экспорт топлива благодаря переориентации поставок в дружественные страны останется для российских производителей выгоднее внутреннего рынка даже при текущем... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T06:18

2023-02-07T06:18

2023-02-07T06:18

экономика

цены на нефть

россия

европа

g7

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836105961_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_e625b052a3bbee26cca86a33faeabb0d.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Экспорт топлива благодаря переориентации поставок в дружественные страны останется для российских производителей выгоднее внутреннего рынка даже при текущем потолке цен стран Евросоюза и G7, заявила РИА Новости гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова. Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" устанавливают потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут). "Для российских НПЗ в 2022 году экспортная цена была выше внутренней, таким образом, премиальность экспортных поставок в любом случае сохранится и при таком потолке цен", - сказала собеседница агентства, заметив, что российские компании "ориентируются на изменение грузопотоков в дружественные страны". По ее словам, среднемесячная стоимость дизельного топлива на рынках Европы находилась в 2022 году в диапазоне от 756 до 1333 долларов за тонну (порядка 100-180 долларов за баррель в зависимости от плотности топлива). "Сам потолок не является регулятором поставок, маркером является скидка или премия, о которой договорится российский грузоотправитель с инопокупателем. При этом в договорах купли-продажи российских нефтепродуктов должно отсутствовать какое-либо упоминание о потолке цен", - добавила эксперт.

https://ria.ru/20230207/nefti-1850170522.html

https://ria.ru/20230207/neft-1850170841.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, европа, g7, евросоюз, санкции в отношении россии