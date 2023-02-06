Рейтинг@Mail.ru
В Сочи зафиксировали толчки после турецкого землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850063937.html
В Сочи зафиксировали толчки после турецкого землетрясения
В Сочи зафиксировали толчки после турецкого землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
В Сочи зафиксировали толчки после турецкого землетрясения
Отголоски в виде небольших толчков после землетрясения в Турции зафиксированы в Сочи от Сириуса до Центрального района курорта, их сила по ощущениям составляла... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:40
2023-02-06T15:53
сочи
турция
сирия
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779603398_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2675cb48b1a06e9e75f81e09c46ab022.jpg
СОЧИ, 6 фев - РИА Новости. Отголоски в виде небольших толчков после землетрясения в Турции зафиксированы в Сочи от Сириуса до Центрального района курорта, их сила по ощущениям составляла не более 3 баллов, сообщила РИА Новости руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович. В соцсетях появилась информация о том, что в Сочи ближе к границе с Абхазией некоторые очевидцы наблюдали землетрясение. "Два-три балла по ощущениям докатилось до Сочи: от Сириуса до Центрального района. Это отголоски турецкого землетрясения. Утром были форшоки (небольшие толчки - ред.) это нормальное явление. Таких форшоков было много утром. А сейчас в 13.24 зафиксированы толчки сильнее, в два-три балла примерно. Это не критично", - сказала Карпович. Она пояснила, что после крупного землетрясения на соседних границах, расположенных близ Сочи, ощущаются небольшие толчки и они могут происходить до тех пор, пока вся энергия не выйдет. При этом, по словам Карпович, толчки в виде отголосков после крупных землетрясений в соседних государствах, обычно не превышают трёх баллов и не несут опасности. Кроме этого, как рассказали агентству в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус, где располагаются олимпийские объекты и крупные отели, информации о землетрясении от жителей, оперативных и коммунальных служб не поступало. По данным некоторых очевидцев, не ощущалось толчков в Адлерском районе и Республике Абхазия. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, число жертв землетрясения в республике выросло до 326, пострадали 1042 человека.
https://ria.ru/20230206/aftershoki-1850055973.html
сочи
турция
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779603398_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5c4f76749af502743610ecfe79078e0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, турция, сирия, новости - туризм, туризм
Сочи, Турция, Сирия, Новости - Туризм, Туризм
15:40 06.02.2023 (обновлено: 15:53 06.02.2023)
 
В Сочи зафиксировали толчки после турецкого землетрясения

Сейсмолог Карпович: в Сочи зафиксировали небольшие толчки после турецкого землетрясения

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 6 фев - РИА Новости. Отголоски в виде небольших толчков после землетрясения в Турции зафиксированы в Сочи от Сириуса до Центрального района курорта, их сила по ощущениям составляла не более 3 баллов, сообщила РИА Новости руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович.
В соцсетях появилась информация о том, что в Сочи ближе к границе с Абхазией некоторые очевидцы наблюдали землетрясение.
Города, превратившиеся в руины: землетрясение в Турции и Сирии
© AP Photo / IHA agency

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

Последствия землетрясения в Адане, Турция
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / IHA agency

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

Спасатели на месте землетрясения в Турции
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / Mahmut Bozarsan

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

Последствия землетрясения в Турции
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
© AP Photo / Ghaith Alsayed

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

Последствия землетрясения в Сирии
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

Пострадавшие при землетрясении в больнице Сирии
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
© AP Photo / Hussein Malla

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

Семья возле своего дома после землетрясения в Турции
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / DIA images

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

Разрешенная мечеть в Малатье, Турция
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
© AP Photo / IHA

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Последствия землетрясения в Турции
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
© AP Photo / Depo Photos

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

Последствия землетрясения в Турции
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
© AFP 2023 / BAKR ALKASEM

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

Последствия землетрясения в Сирии
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

Пострадавшие при землетрясении в сирийской провинции Идлиб
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Ghaith Alsayed

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
"Два-три балла по ощущениям докатилось до Сочи: от Сириуса до Центрального района. Это отголоски турецкого землетрясения. Утром были форшоки (небольшие толчки - ред.) это нормальное явление. Таких форшоков было много утром. А сейчас в 13.24 зафиксированы толчки сильнее, в два-три балла примерно. Это не критично", - сказала Карпович.
Она пояснила, что после крупного землетрясения на соседних границах, расположенных близ Сочи, ощущаются небольшие толчки и они могут происходить до тех пор, пока вся энергия не выйдет. При этом, по словам Карпович, толчки в виде отголосков после крупных землетрясений в соседних государствах, обычно не превышают трёх баллов и не несут опасности.
Кроме этого, как рассказали агентству в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус, где располагаются олимпийские объекты и крупные отели, информации о землетрясении от жителей, оперативных и коммунальных служб не поступало. По данным некоторых очевидцев, не ощущалось толчков в Адлерском районе и Республике Абхазия.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, число жертв землетрясения в республике выросло до 326, пострадали 1042 человека.
Последствия землетрясения в Адане, Турция - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 15:23
В Турции после нового землетрясения зафиксировали свыше десяти афтершоков
 
СочиТурцияСирияНовости - ТуризмТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала