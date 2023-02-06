В Сочи зафиксировали толчки после турецкого землетрясения

СОЧИ, 6 фев - РИА Новости. Отголоски в виде небольших толчков после землетрясения в Турции зафиксированы в Сочи от Сириуса до Центрального района курорта, их сила по ощущениям составляла не более 3 баллов, сообщила РИА Новости руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович. В соцсетях появилась информация о том, что в Сочи ближе к границе с Абхазией некоторые очевидцы наблюдали землетрясение. "Два-три балла по ощущениям докатилось до Сочи: от Сириуса до Центрального района. Это отголоски турецкого землетрясения. Утром были форшоки (небольшие толчки - ред.) это нормальное явление. Таких форшоков было много утром. А сейчас в 13.24 зафиксированы толчки сильнее, в два-три балла примерно. Это не критично", - сказала Карпович. Она пояснила, что после крупного землетрясения на соседних границах, расположенных близ Сочи, ощущаются небольшие толчки и они могут происходить до тех пор, пока вся энергия не выйдет. При этом, по словам Карпович, толчки в виде отголосков после крупных землетрясений в соседних государствах, обычно не превышают трёх баллов и не несут опасности. Кроме этого, как рассказали агентству в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус, где располагаются олимпийские объекты и крупные отели, информации о землетрясении от жителей, оперативных и коммунальных служб не поступало. По данным некоторых очевидцев, не ощущалось толчков в Адлерском районе и Республике Абхазия. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, число жертв землетрясения в республике выросло до 326, пострадали 1042 человека.
СОЧИ, 6 фев - РИА Новости. Отголоски в виде небольших толчков после землетрясения в Турции зафиксированы в Сочи от Сириуса до Центрального района курорта, их сила по ощущениям составляла не более 3 баллов, сообщила РИА Новости руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович.
В соцсетях появилась информация о том, что в Сочи ближе к границе с Абхазией некоторые очевидцы наблюдали землетрясение.
"Два-три балла по ощущениям докатилось до Сочи: от Сириуса до Центрального района. Это отголоски турецкого землетрясения. Утром были форшоки (небольшие толчки - ред.) это нормальное явление. Таких форшоков было много утром. А сейчас в 13.24 зафиксированы толчки сильнее, в два-три балла примерно. Это не критично", - сказала Карпович.
Она пояснила, что после крупного землетрясения на соседних границах, расположенных близ Сочи, ощущаются небольшие толчки и они могут происходить до тех пор, пока вся энергия не выйдет. При этом, по словам Карпович, толчки в виде отголосков после крупных землетрясений в соседних государствах, обычно не превышают трёх баллов и не несут опасности.
Кроме этого, как рассказали агентству в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус, где располагаются олимпийские объекты и крупные отели, информации о землетрясении от жителей, оперативных и коммунальных служб не поступало. По данным некоторых очевидцев, не ощущалось толчков в Адлерском районе и Республике Абхазия.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице ЛиванаБейруте. По последним данным минздрава Сирии, число жертв землетрясения в республике выросло до 326, пострадали 1042 человека.
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