https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850063937.html

В Сочи зафиксировали толчки после турецкого землетрясения

В Сочи зафиксировали толчки после турецкого землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023

В Сочи зафиксировали толчки после турецкого землетрясения

Отголоски в виде небольших толчков после землетрясения в Турции зафиксированы в Сочи от Сириуса до Центрального района курорта, их сила по ощущениям составляла... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:40

2023-02-06T15:40

2023-02-06T15:53

сочи

турция

сирия

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779603398_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2675cb48b1a06e9e75f81e09c46ab022.jpg

СОЧИ, 6 фев - РИА Новости. Отголоски в виде небольших толчков после землетрясения в Турции зафиксированы в Сочи от Сириуса до Центрального района курорта, их сила по ощущениям составляла не более 3 баллов, сообщила РИА Новости руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович. В соцсетях появилась информация о том, что в Сочи ближе к границе с Абхазией некоторые очевидцы наблюдали землетрясение. "Два-три балла по ощущениям докатилось до Сочи: от Сириуса до Центрального района. Это отголоски турецкого землетрясения. Утром были форшоки (небольшие толчки - ред.) это нормальное явление. Таких форшоков было много утром. А сейчас в 13.24 зафиксированы толчки сильнее, в два-три балла примерно. Это не критично", - сказала Карпович. Она пояснила, что после крупного землетрясения на соседних границах, расположенных близ Сочи, ощущаются небольшие толчки и они могут происходить до тех пор, пока вся энергия не выйдет. При этом, по словам Карпович, толчки в виде отголосков после крупных землетрясений в соседних государствах, обычно не превышают трёх баллов и не несут опасности. Кроме этого, как рассказали агентству в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус, где располагаются олимпийские объекты и крупные отели, информации о землетрясении от жителей, оперативных и коммунальных служб не поступало. По данным некоторых очевидцев, не ощущалось толчков в Адлерском районе и Республике Абхазия. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, число жертв землетрясения в республике выросло до 326, пострадали 1042 человека.

https://ria.ru/20230206/aftershoki-1850055973.html

сочи

турция

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сочи, турция, сирия, новости - туризм, туризм