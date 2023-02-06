https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850021277.html
В Сирии сообщили о новых подземных толчках
В Сирии сообщили о новых подземных толчках - РИА Новости, 06.02.2023
В Сирии сообщили о новых подземных толчках
Новые подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии, передает сирийское госагентство САНА. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:39
2023-02-06T13:39
2023-02-06T13:56
в мире
сирия
сильное землетрясение в турции и сирии
бейрут
ливан
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849936095_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e1ae028a19776db82a52c05916f600d.jpg
КАИР, 6 фев - РИА Новости. Новые подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии, передает сирийское госагентство САНА."Землетрясение (ощущается – ред.) в Дамаске, Латакии и ряде провинций", - говорится в сообщении агентства.Новые толчки ощутили также в столице Ливана."Очередная серия толчков ощущалась только что в Бейруте. Слабее, чем ночью, но на улицу вышло много людей, опасаясь возможных последствий", - рассказали очевидцы агентству РИА Новости.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850019110.html
сирия
бейрут
ливан
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849936095_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8d352a6ede725f4d60062925d95a358.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии, бейрут, ливан, турция
В мире, Сирия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Бейрут, Ливан, Турция
13:39 06.02.2023 (обновлено: 13:56 06.02.2023)
В Сирии сообщили о новых подземных толчках
В Сирии сообщили о новых подземных толчках в Дамаске, Латакии и других провинциях