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В Сирии сообщили о новых подземных толчках - РИА Новости, 06.02.2023
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В Сирии сообщили о новых подземных толчках
В Сирии сообщили о новых подземных толчках - РИА Новости, 06.02.2023
В Сирии сообщили о новых подземных толчках
Новые подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии, передает сирийское госагентство САНА. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:39
2023-02-06T13:56
в мире
сирия
сильное землетрясение в турции и сирии
бейрут
ливан
турция
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КАИР, 6 фев - РИА Новости. Новые подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии, передает сирийское госагентство САНА."Землетрясение (ощущается – ред.) в Дамаске, Латакии и ряде провинций", - говорится в сообщении агентства.Новые толчки ощутили также в столице Ливана."Очередная серия толчков ощущалась только что в Бейруте. Слабее, чем ночью, но на улицу вышло много людей, опасаясь возможных последствий", - рассказали очевидцы агентству РИА Новости.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850019110.html
сирия
бейрут
ливан
турция
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в мире, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии, бейрут, ливан, турция
В мире, Сирия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Бейрут, Ливан, Турция
13:39 06.02.2023 (обновлено: 13:56 06.02.2023)
 
В Сирии сообщили о новых подземных толчках

В Сирии сообщили о новых подземных толчках в Дамаске, Латакии и других провинциях

© AP Photo / Ghaith AlsayedПоследствия землетрясения в Сирии
Последствия землетрясения в Сирии - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Последствия землетрясения в Сирии
Читать ria.ru в
КАИР, 6 фев - РИА Новости. Новые подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии, передает сирийское госагентство САНА.
"Землетрясение (ощущается – ред.) в Дамаске, Латакии и ряде провинций", - говорится в сообщении агентства.
Новые толчки ощутили также в столице Ливана.
"Очередная серия толчков ощущалась только что в Бейруте. Слабее, чем ночью, но на улицу вышло много людей, опасаясь возможных последствий", - рассказали очевидцы агентству РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.
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В миреСирияСильное землетрясение в Турции и СирииБейрутЛиванТурция
 
 
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