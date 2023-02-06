https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850021277.html

В Сирии сообщили о новых подземных толчках

В Сирии сообщили о новых подземных толчках - РИА Новости, 06.02.2023

В Сирии сообщили о новых подземных толчках

Новые подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии, передает сирийское госагентство САНА. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:39

2023-02-06T13:39

2023-02-06T13:56

в мире

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

бейрут

ливан

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849936095_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e1ae028a19776db82a52c05916f600d.jpg

КАИР, 6 фев - РИА Новости. Новые подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии, передает сирийское госагентство САНА."Землетрясение (ощущается – ред.) в Дамаске, Латакии и ряде провинций", - говорится в сообщении агентства.Новые толчки ощутили также в столице Ливана."Очередная серия толчков ощущалась только что в Бейруте. Слабее, чем ночью, но на улицу вышло много людей, опасаясь возможных последствий", - рассказали очевидцы агентству РИА Новости.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850019110.html

сирия

бейрут

ливан

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии, бейрут, ливан, турция