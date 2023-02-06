https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849983400.html

Крупнейший НПЗ в Сирии приостановил работу из-за землетрясения

Крупнейший НПЗ в Сирии приостановил работу из-за землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023

Крупнейший НПЗ в Сирии приостановил работу из-за землетрясения

Крупнейший в Сирии нефтеперерабатывающий завод в городе Баниас приостановил работу из-за повреждений оборудования, полученных во время разрушительного... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:53

2023-02-06T11:53

2023-02-06T11:53

в мире

сирия

землетрясение в турции и сирии

нефть

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ДОХА, 6 фев - РИА Новости. Крупнейший в Сирии нефтеперерабатывающий завод в городе Баниас приостановил работу из-за повреждений оборудования, полученных во время разрушительного землетрясения, ремонт потребует не меньше 48 часов, говорится в сообщении министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии, переданном телеканалом "Аль-Ихбария". "Трещина в дымовой трубе энергоблока нефтеперерабатывающего завода в Баниасе, утечка нефтепродуктов из трещин в зданиях потребовали остановки НПЗ для устранения повреждений. Ожидается, что он вернется к работе через 48 часов", - говорится в сообщении министерства. Кроме того, по информации министерства, были повреждены жилые здания для работников министерства в Баниасе, а также опоры хранилищ газа в Алеппо. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.

https://ria.ru/20230206/siriya-1849982978.html

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849968815.html

сирия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сирия, землетрясение в турции и сирии, нефть