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Крупнейший НПЗ в Сирии приостановил работу из-за землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
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Крупнейший НПЗ в Сирии приостановил работу из-за землетрясения
Крупнейший НПЗ в Сирии приостановил работу из-за землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
Крупнейший НПЗ в Сирии приостановил работу из-за землетрясения
Крупнейший в Сирии нефтеперерабатывающий завод в городе Баниас приостановил работу из-за повреждений оборудования, полученных во время разрушительного... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:53
2023-02-06T11:53
в мире
сирия
землетрясение в турции и сирии
нефть
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ДОХА, 6 фев - РИА Новости. Крупнейший в Сирии нефтеперерабатывающий завод в городе Баниас приостановил работу из-за повреждений оборудования, полученных во время разрушительного землетрясения, ремонт потребует не меньше 48 часов, говорится в сообщении министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии, переданном телеканалом "Аль-Ихбария". "Трещина в дымовой трубе энергоблока нефтеперерабатывающего завода в Баниасе, утечка нефтепродуктов из трещин в зданиях потребовали остановки НПЗ для устранения повреждений. Ожидается, что он вернется к работе через 48 часов", - говорится в сообщении министерства. Кроме того, по информации министерства, были повреждены жилые здания для работников министерства в Баниасе, а также опоры хранилищ газа в Алеппо. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
https://ria.ru/20230206/siriya-1849982978.html
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в мире, сирия, землетрясение в турции и сирии, нефть
В мире, Сирия, Землетрясение в Турции и Сирии, Нефть
11:53 06.02.2023
 
Крупнейший НПЗ в Сирии приостановил работу из-за землетрясения

В Сирии крупнейший НПЗ в Баниасе приостановил работу из-за повреждений от землетрясения

© AP Photo / Ghaith AlsayedПоследствия землетрясения в Сирии
Последствия землетрясения в Сирии - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Последствия землетрясения в Сирии
Читать ria.ru в
ДОХА, 6 фев - РИА Новости. Крупнейший в Сирии нефтеперерабатывающий завод в городе Баниас приостановил работу из-за повреждений оборудования, полученных во время разрушительного землетрясения, ремонт потребует не меньше 48 часов, говорится в сообщении министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии, переданном телеканалом "Аль-Ихбария".
"Трещина в дымовой трубе энергоблока нефтеперерабатывающего завода в Баниасе, утечка нефтепродуктов из трещин в зданиях потребовали остановки НПЗ для устранения повреждений. Ожидается, что он вернется к работе через 48 часов", - говорится в сообщении министерства.
Последствия землетрясения в сирийской Латакии
Вчера, 11:51
По всей Сирии остановили железнодорожное сообщение
Кроме того, по информации министерства, были повреждены жилые здания для работников министерства в Баниасе, а также опоры хранилищ газа в Алеппо.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
Последствия землетрясения в Сирии - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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Житель Латакии рассказал о последствиях землетрясения
 
В миреСирияЗемлетрясение в Турции и СирииНефть
 
 
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