Крупнейший НПЗ в Сирии приостановил работу из-за землетрясения
В Сирии крупнейший НПЗ в Баниасе приостановил работу из-за повреждений от землетрясения
© AP Photo / Ghaith AlsayedПоследствия землетрясения в Сирии
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Последствия землетрясения в Сирии
ДОХА, 6 фев - РИА Новости. Крупнейший в Сирии нефтеперерабатывающий завод в городе Баниас приостановил работу из-за повреждений оборудования, полученных во время разрушительного землетрясения, ремонт потребует не меньше 48 часов, говорится в сообщении министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии, переданном телеканалом "Аль-Ихбария".
"Трещина в дымовой трубе энергоблока нефтеперерабатывающего завода в Баниасе, утечка нефтепродуктов из трещин в зданиях потребовали остановки НПЗ для устранения повреждений. Ожидается, что он вернется к работе через 48 часов", - говорится в сообщении министерства.
Кроме того, по информации министерства, были повреждены жилые здания для работников министерства в Баниасе, а также опоры хранилищ газа в Алеппо.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.