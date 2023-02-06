https://ria.ru/20230206/volkswagen-1849974743.html

Volkswagen рассматривает продажу завода в Калуге третьей стороне

Volkswagen рассматривает продажу завода в Калуге третьей стороне - РИА Новости, 06.02.2023

Volkswagen рассматривает продажу завода в Калуге третьей стороне

Немецкий автоконцерн Volkswagen рассматривает продажу своих активов в РФ, включая завод в Калуге, третьей стороне, окончательное решение пока не принято,... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:28

2023-02-06T11:28

2023-02-06T12:48

экономика

авто

калуга

россия

volkswagen group

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151385/07/1513850765_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_bb00eeda5bc31ed43cc254bf2b33560f.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Немецкий автоконцерн Volkswagen рассматривает продажу своих активов в РФ, включая завод в Калуге, третьей стороне, окончательное решение пока не принято, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя. "Мы постоянно следим за ситуацией и рассматриваем различные сценарии дальнейшего развития событий. Один из возможных вариантов - это продажа активов "Фольксваген Груп Рус" третьей стороне. Тем не менее, никакого решения по этому поводу не принято", - отметили в компании. Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что покупкой завода Volkswagen заинтересовалась российская инвестиционная компания АФК "Система". К сделке планировалось привлечь казахстанского автопроизводителя Allur. Так, взаимодействие казахстанской и российской сторон предполагает продолжение выпуска имеющихся моделей, отмечало издание. АФК "Система", в свою очередь, планирует за счет сделки создать машиностроительный холдинг. Как сообщали РИА Новости в октябре в головном офисе автопроизводителя, Volkswagen рассматривает продажу дочерней компании "Фольксваген Груп Рус" как возможную опцию в случае невозможности перезапуска производства в России. Volkswagen приостановил производство в России c марта 2022 года. Автомобили автоконцерна собирались на заводе компании в Калуге (Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid), а также на производственной площадке "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде (Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Octavia и Skoda Karoq).

https://ria.ru/20230206/dvigatel-1849913494.html

https://ria.ru/20230202/lada-1849123323.html

калуга

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, калуга, россия, volkswagen group