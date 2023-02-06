https://ria.ru/20230206/voda-1850056926.html

Расход воды в Москве с 2010 года сократился на треть благодаря технологиям

Расход воды в Москве с 2010 года сократился на треть благодаря технологиям - РИА Новости, 06.02.2023

Расход воды в Москве с 2010 года сократился на треть благодаря технологиям

Расход воды в столице с 2010 года сократился на треть, это стало возможным благодаря внедрению современных технологий, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:24

2023-02-06T15:24

2023-02-06T15:24

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

общество

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Расход воды в столице с 2010 года сократился на треть, это стало возможным благодаря внедрению современных технологий, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра пояснил, что такого результата удалось достичь благодаря системному подходу к внедрению ресурсосберегающих технологий и популяризации индивидуальных приборов учета. "Городская сеть водоснабжения в Москве является самой протяженной в стране - более 13 тысяч километров, на объектах системы внедрены самые современные технологии, повышающие качество воды, в том числе озонирование с сорбцией на активированном угле. Подготовка питьевой воды для столицы и ряда близлежащих городов Подмосковья осуществляется на четырех станциях: Рублевской, Северной, Западной и Восточной", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что имеющихся мощностей достаточно для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей. Только за прошлый год со станций водоподготовки вышло более 1 миллиарда кубометров питьевой воды.

https://ria.ru/20230130/moskva-1848384252.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы