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Расход воды в Москве с 2010 года сократился на треть благодаря технологиям - РИА Новости, 06.02.2023
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Расход воды в Москве с 2010 года сократился на треть благодаря технологиям
Расход воды в Москве с 2010 года сократился на треть благодаря технологиям - РИА Новости, 06.02.2023
Расход воды в Москве с 2010 года сократился на треть благодаря технологиям
Расход воды в столице с 2010 года сократился на треть, это стало возможным благодаря внедрению современных технологий, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:24
2023-02-06T15:24
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петр бирюков
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общество
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Расход воды в столице с 2010 года сократился на треть, это стало возможным благодаря внедрению современных технологий, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра пояснил, что такого результата удалось достичь благодаря системному подходу к внедрению ресурсосберегающих технологий и популяризации индивидуальных приборов учета. "Городская сеть водоснабжения в Москве является самой протяженной в стране - более 13 тысяч километров, на объектах системы внедрены самые современные технологии, повышающие качество воды, в том числе озонирование с сорбцией на активированном угле. Подготовка питьевой воды для столицы и ряда близлежащих городов Подмосковья осуществляется на четырех станциях: Рублевской, Северной, Западной и Восточной", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что имеющихся мощностей достаточно для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей. Только за прошлый год со станций водоподготовки вышло более 1 миллиарда кубометров питьевой воды.
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петр бирюков, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы
15:24 06.02.2023
 

Расход воды в Москве с 2010 года сократился на треть благодаря технологиям

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкВосточная станция водоподготовки
Восточная станция водоподготовки - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Восточная станция водоподготовки
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Расход воды в столице с 2010 года сократился на треть, это стало возможным благодаря внедрению современных технологий, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столичном регионе сохраняется тенденция к поступательному снижению объемов водопотребления, как в абсолютных значениях, так и в пересчете на одного жителя. Если в 2010 году ежесуточно поставляли абонентам около 4 миллионов кубометров питьевой воды, то сегодня даже с учетом значительного прироста населения и расширения географии московского водопровода этот показатель находится на уровне 2,7-2,8 миллионов кубометров", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что такого результата удалось достичь благодаря системному подходу к внедрению ресурсосберегающих технологий и популяризации индивидуальных приборов учета.
"Городская сеть водоснабжения в Москве является самой протяженной в стране - более 13 тысяч километров, на объектах системы внедрены самые современные технологии, повышающие качество воды, в том числе озонирование с сорбцией на активированном угле. Подготовка питьевой воды для столицы и ряда близлежащих городов Подмосковья осуществляется на четырех станциях: Рублевской, Северной, Западной и Восточной", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что имеющихся мощностей достаточно для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей. Только за прошлый год со станций водоподготовки вышло более 1 миллиарда кубометров питьевой воды.
Восточная станция водоподготовки - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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