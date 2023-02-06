Расход воды в Москве с 2010 года сократился на треть благодаря технологиям
Восточная станция водоподготовки
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Расход воды в столице с 2010 года сократился на треть, это стало возможным благодаря внедрению современных технологий, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столичном регионе сохраняется тенденция к поступательному снижению объемов водопотребления, как в абсолютных значениях, так и в пересчете на одного жителя. Если в 2010 году ежесуточно поставляли абонентам около 4 миллионов кубометров питьевой воды, то сегодня даже с учетом значительного прироста населения и расширения географии московского водопровода этот показатель находится на уровне 2,7-2,8 миллионов кубометров", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что такого результата удалось достичь благодаря системному подходу к внедрению ресурсосберегающих технологий и популяризации индивидуальных приборов учета.
"Городская сеть водоснабжения в Москве является самой протяженной в стране - более 13 тысяч километров, на объектах системы внедрены самые современные технологии, повышающие качество воды, в том числе озонирование с сорбцией на активированном угле. Подготовка питьевой воды для столицы и ряда близлежащих городов Подмосковья осуществляется на четырех станциях: Рублевской, Северной, Западной и Восточной", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что имеющихся мощностей достаточно для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей. Только за прошлый год со станций водоподготовки вышло более 1 миллиарда кубометров питьевой воды.