Рейтинг@Mail.ru
В Краснодоне заявили о серьезной ошибке в украинских учебниках истории - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230206/uchebniki-1850046238.html
В Краснодоне заявили о серьезной ошибке в украинских учебниках истории
В Краснодоне заявили о серьезной ошибке в украинских учебниках истории - РИА Новости, 06.02.2023
В Краснодоне заявили о серьезной ошибке в украинских учебниках истории
В украинских учебниках по истории, найденных на освобожденных территориях ЛНР, Советский Союз назван виновником Великой Отечественной войны, сообщила в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:58
2023-02-06T14:58
луганская народная республика
краснодон
украина
молодая гвардия
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833169423_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7f17006bb66bd639c04f4412aef5f8c0.jpg
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. В украинских учебниках по истории, найденных на освобожденных территориях ЛНР, Советский Союз назван виновником Великой Отечественной войны, сообщила в понедельник директор музея "Молодая гвардия" в Краснодоне Наталья Николаенко. На пресс-конференции в формате видеомоста между Москвой, Краснодоном и Луганском ко Дню юного героя-антифашиста Николаенко рассказала, что в минувшем году их музей посетили около 20 тысяч молодых людей из ЛНР, включая ребят с освобожденных территорий. "Когда я спросила о Великой Отечественной войне, естественно, они ничего не знают… Потому что у них в учебниках &lt;...&gt; написано, во-первых, что война советско-немецкая, что она началась 22 июня, но началась по вине Советского Союза, и что закончилась она в июне 1944 года… - дошли до границы Украины, освободили Украину", - рассказала директор музея в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "А дальше что было? Дальше, получается у них, история оккупации Европы советскими войсками", - отметила Николаенко. По ее словам, за восемь лет, пока часть Луганской Народной Республики находилась под контролем Украины, у подростков успели закрепиться такие неверные знания, что очень осложняет проведение экскурсий.
https://ria.ru/20230203/krym-1849400845.html
https://ria.ru/20230202/germaniya-1849370762.html
луганская народная республика
краснодон
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833169423_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_17a35e3b4140f85038ed90114b3d8cd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, краснодон, украина, молодая гвардия , великая отечественная война (1941-1945)
Луганская Народная Республика, Краснодон, Украина, Молодая гвардия , Великая Отечественная война (1941-1945)
14:58 06.02.2023
 
В Краснодоне заявили о серьезной ошибке в украинских учебниках истории

Директор музея в Краснодоне заявила, что украинские учебники назвали СССР виновником войны

© Фото : пресс-служба главы Луганской Народной Республики Открытие бюста подпольщику Виктору Третьякевичу в музее "Молодая гвардия" в Краснодоне, ЛНР
Открытие бюста подпольщику Виктору Третьякевичу в музее Молодая гвардия в Краснодоне, ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : пресс-служба главы Луганской Народной Республики
Открытие бюста подпольщику Виктору Третьякевичу в музее "Молодая гвардия" в Краснодоне, ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. В украинских учебниках по истории, найденных на освобожденных территориях ЛНР, Советский Союз назван виновником Великой Отечественной войны, сообщила в понедельник директор музея "Молодая гвардия" в Краснодоне Наталья Николаенко.
На пресс-конференции в формате видеомоста между Москвой, Краснодоном и Луганском ко Дню юного героя-антифашиста Николаенко рассказала, что в минувшем году их музей посетили около 20 тысяч молодых людей из ЛНР, включая ребят с освобожденных территорий.
Бойцы морской пехоты Черноморского флота ведут огонь на насыпи железнодорожных путей в районе рыбзавода в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 00:45
В РВИО рассказали, как оборона "Малой земли" помогла освободить Крым
"Когда я спросила о Великой Отечественной войне, естественно, они ничего не знают… Потому что у них в учебниках <...> написано, во-первых, что война советско-немецкая, что она началась 22 июня, но началась по вине Советского Союза, и что закончилась она в июне 1944 года… - дошли до границы Украины, освободили Украину", - рассказала директор музея в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"А дальше что было? Дальше, получается у них, история оккупации Европы советскими войсками", - отметила Николаенко.
По ее словам, за восемь лет, пока часть Луганской Народной Республики находилась под контролем Украины, у подростков успели закрепиться такие неверные знания, что очень осложняет проведение экскурсий.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 20:06
Путин отметил "выветривание" памяти о борьбе с нацистами у немецких элит
 
Луганская Народная РеспубликаКраснодонУкраинаМолодая гвардияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала