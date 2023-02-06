https://ria.ru/20230206/uchebniki-1850046238.html

В Краснодоне заявили о серьезной ошибке в украинских учебниках истории

В Краснодоне заявили о серьезной ошибке в украинских учебниках истории - РИА Новости, 06.02.2023

В Краснодоне заявили о серьезной ошибке в украинских учебниках истории

В украинских учебниках по истории, найденных на освобожденных территориях ЛНР, Советский Союз назван виновником Великой Отечественной войны, сообщила в... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:58

2023-02-06T14:58

2023-02-06T14:58

луганская народная республика

краснодон

украина

молодая гвардия

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. В украинских учебниках по истории, найденных на освобожденных территориях ЛНР, Советский Союз назван виновником Великой Отечественной войны, сообщила в понедельник директор музея "Молодая гвардия" в Краснодоне Наталья Николаенко. На пресс-конференции в формате видеомоста между Москвой, Краснодоном и Луганском ко Дню юного героя-антифашиста Николаенко рассказала, что в минувшем году их музей посетили около 20 тысяч молодых людей из ЛНР, включая ребят с освобожденных территорий. "Когда я спросила о Великой Отечественной войне, естественно, они ничего не знают… Потому что у них в учебниках <...> написано, во-первых, что война советско-немецкая, что она началась 22 июня, но началась по вине Советского Союза, и что закончилась она в июне 1944 года… - дошли до границы Украины, освободили Украину", - рассказала директор музея в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "А дальше что было? Дальше, получается у них, история оккупации Европы советскими войсками", - отметила Николаенко. По ее словам, за восемь лет, пока часть Луганской Народной Республики находилась под контролем Украины, у подростков успели закрепиться такие неверные знания, что очень осложняет проведение экскурсий.

https://ria.ru/20230203/krym-1849400845.html

https://ria.ru/20230202/germaniya-1849370762.html

луганская народная республика

краснодон

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, краснодон, украина, молодая гвардия , великая отечественная война (1941-1945)