В Краснодоне заявили о серьезной ошибке в украинских учебниках истории
Директор музея в Краснодоне заявила, что украинские учебники назвали СССР виновником войны
© Фото : пресс-служба главы Луганской Народной Республики Открытие бюста подпольщику Виктору Третьякевичу в музее "Молодая гвардия" в Краснодоне, ЛНР
© Фото : пресс-служба главы Луганской Народной Республики
Открытие бюста подпольщику Виктору Третьякевичу в музее "Молодая гвардия" в Краснодоне, ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. В украинских учебниках по истории, найденных на освобожденных территориях ЛНР, Советский Союз назван виновником Великой Отечественной войны, сообщила в понедельник директор музея "Молодая гвардия" в Краснодоне Наталья Николаенко.
На пресс-конференции в формате видеомоста между Москвой, Краснодоном и Луганском ко Дню юного героя-антифашиста Николаенко рассказала, что в минувшем году их музей посетили около 20 тысяч молодых людей из ЛНР, включая ребят с освобожденных территорий.
"Когда я спросила о Великой Отечественной войне, естественно, они ничего не знают… Потому что у них в учебниках <...> написано, во-первых, что война советско-немецкая, что она началась 22 июня, но началась по вине Советского Союза, и что закончилась она в июне 1944 года… - дошли до границы Украины, освободили Украину", - рассказала директор музея в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"А дальше что было? Дальше, получается у них, история оккупации Европы советскими войсками", - отметила Николаенко.
По ее словам, за восемь лет, пока часть Луганской Народной Республики находилась под контролем Украины, у подростков успели закрепиться такие неверные знания, что очень осложняет проведение экскурсий.