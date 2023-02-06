https://ria.ru/20230206/turtsiya-1850117199.html

Землетрясение не повлияло на ядерную безопасность Турции, заявило МАГАТЭ

Землетрясение не повлияло на ядерную безопасность Турции, заявило МАГАТЭ - РИА Новости, 06.02.2023

Землетрясение не повлияло на ядерную безопасность Турции, заявило МАГАТЭ

Никакого воздействия землетрясений на ядерную безопасность Турции на данный момент нет, сообщает МАГАТЭ со ссылкой на доклад местного регулятора. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T18:17

2023-02-06T18:17

2023-02-06T18:17

в мире

турция

магатэ

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Никакого воздействия землетрясений на ядерную безопасность Турции на данный момент нет, сообщает МАГАТЭ со ссылкой на доклад местного регулятора. "На данный момент землетрясения не имели воздействия на ядерную безопасность в Турции, сообщил МАГАТЭ турецкий ядерный регулятор; к этому моменту нет проблем, связанных с радиологической безопасностью и сохранностью радиоактивных источников, а строящаяся в стране атомная электростанция не затронута", - говорится в сообщении МАГАТЭ в Twitter. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1498 человек, пострадали более 8,5 тысячи. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 400 человек, пострадали почти 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.

https://ria.ru/20230203/zaes-1849644114.html

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в мире, турция, магатэ, сильное землетрясение в турции и сирии