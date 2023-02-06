https://ria.ru/20230206/sklad-1850109478.html

В Вологде двое рабочих пострадали при обрушении склада

В Вологде двое рабочих пострадали при обрушении склада - РИА Новости, 06.02.2023

В Вологде двое рабочих пострадали при обрушении склада

Кирпичный склад обрушился в понедельник в Вологде - пострадали двое рабочих, один из которых остается под завалами, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:45

2023-02-06T17:45

2023-02-06T17:45

происшествия

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Кирпичный склад обрушился в понедельник в Вологде - пострадали двое рабочих, один из которых остается под завалами, сообщает региональное управление СК РФ. По предварительным данным, в здании склада находилось двое рабочих, один из которых до настоящего времени не найден. "При ликвидации последствий обрушения конструкции кирпичного здания на улице Можайского из-под завалов извлечен [один] пострадавший мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ)", - говорится в релизе. Причины случившегося устанавливаются.

https://ria.ru/20230206/ograzhdenie-1850106743.html

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происшествия, вологда, россия, следственный комитет россии (ск рф), вологодская область