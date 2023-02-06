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В Вологде двое рабочих пострадали при обрушении склада - РИА Новости, 06.02.2023
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В Вологде двое рабочих пострадали при обрушении склада
В Вологде двое рабочих пострадали при обрушении склада - РИА Новости, 06.02.2023
В Вологде двое рабочих пострадали при обрушении склада
Кирпичный склад обрушился в понедельник в Вологде - пострадали двое рабочих, один из которых остается под завалами, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:45
2023-02-06T17:45
происшествия
вологда
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Кирпичный склад обрушился в понедельник в Вологде - пострадали двое рабочих, один из которых остается под завалами, сообщает региональное управление СК РФ. По предварительным данным, в здании склада находилось двое рабочих, один из которых до настоящего времени не найден. "При ликвидации последствий обрушения конструкции кирпичного здания на улице Можайского из-под завалов извлечен [один] пострадавший мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ)", - говорится в релизе. Причины случившегося устанавливаются.
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происшествия, вологда, россия, следственный комитет россии (ск рф), вологодская область
Происшествия, Вологда, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вологодская область
17:45 06.02.2023
 
В Вологде двое рабочих пострадали при обрушении склада

В Волгоде рухнул кирпичный склад, двое рабочих пострадали

© Фото : СК России по Вологодской области Обрушение склада на улице Можайского в Вологодской области
Обрушение склада на улице Можайского в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : СК России по Вологодской области
Обрушение склада на улице Можайского в Вологодской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Кирпичный склад обрушился в понедельник в Вологде - пострадали двое рабочих, один из которых остается под завалами, сообщает региональное управление СК РФ.
По предварительным данным, в здании склада находилось двое рабочих, один из которых до настоящего времени не найден.
"При ликвидации последствий обрушения конструкции кирпичного здания на улице Можайского из-под завалов извлечен [один] пострадавший мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ)", - говорится в релизе.
Причины случившегося устанавливаются.
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ПроисшествияВологдаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вологодская область
 
 
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