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Биография Рашида Нургалиева - РИА Новости, 06.02.2023
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Биография Рашида Нургалиева
Биография Рашида Нургалиева - РИА Новости, 06.02.2023
Биография Рашида Нургалиева
Первый заместитель секретаря Совета Безопасности РФ, генерал армии Рашид Гумарович Нургалиев родился 8 октября 1956 года в городе Джетыгара (с 1997 года –... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:06
2023-02-06T15:06
справки
россия
рашид нургалиев
владимир путин
александр невский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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Первый заместитель секретаря Совета Безопасности РФ, генерал армии Рашид Гумарович Нургалиев родился 8 октября 1956 года в городе Джетыгара (с 1997 года – Житикара) Казахской ССР (ныне – Казахстан) в семье кадровых сотрудников милиции.В 1979 году окончил Петрозаводский государственный университет им. О.B. Куусинена (ныне – Петрозаводский государственный университет). Кандидат экономических наук.С 1979 по 1981 годы работал преподавателем физики в школе поселка Надвоицы Карельской АССР.В 1981 году начал службу в УКГБ Карельской АССР, где прошел путь от оперуполномоченного Калевальского районного отделения и Костомукшского городского отдела до начальника Медвежегорского районного отделения и начальника отдела по борьбе с терроризмом.С 1995 года проходил службу в центральном аппарате Федеральной службы контрразведки (ФСК) России, а затем Федеральной службы безопасности (ФСБ) России: главным инспектором Организационно-инспекторского управления, начальником отдела управления собственной безопасности. С 1998 по 1999 годы руководил отделом Главного контрольного управления президента Российской Федерации. С 1999 года возглавлял управление по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков Департамента экономической безопасности, в дальнейшем являлся заместителем директора – начальником инспекторского управления ФСБ России.30 июня 2002 года был назначен первым заместителем министра внутренних дел РФ – начальником Службы криминальной милиции МВД РФ, курировал работу подразделений МВД по борьбе с организованной преступностью и наркобизнесом, в том числе международными террористическими и экстремистскими группировками;9 марта 2004 года был назначен министром внутренних дел России.22 мая 2012 года Рашид Нургалиев был назначен заместителем секретаря Совета Безопасности РФ. 6 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета Безопасности РФ. Председатель Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по проблемам Содружества Независимых Государств.Генерал армии (2005). Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации.Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степеней, Александра Невского, "За военные заслуги", Почета, медалями, Почетной грамотой и Благодарностью президента Российской Федерации.Женат, двое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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4.7
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7 495 645-6601
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справки, россия, рашид нургалиев, владимир путин, александр невский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Справки, Россия, Рашид Нургалиев, Владимир Путин, Александр Невский, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
15:06 06.02.2023
 

Биография Рашида Нургалиева

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкРоссийский государственный деятель Рашид Нургалиев
Российский государственный деятель Рашид Нургалиев - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Первый заместитель секретаря Совета Безопасности РФ, генерал армии Рашид Гумарович Нургалиев родился 8 октября 1956 года в городе Джетыгара (с 1997 года – Житикара) Казахской ССР (ныне – Казахстан) в семье кадровых сотрудников милиции.
В 1979 году окончил Петрозаводский государственный университет им. О.B. Куусинена (ныне – Петрозаводский государственный университет). Кандидат экономических наук.
С 1979 по 1981 годы работал преподавателем физики в школе поселка Надвоицы Карельской АССР.
В 1981 году начал службу в УКГБ Карельской АССР, где прошел путь от оперуполномоченного Калевальского районного отделения и Костомукшского городского отдела до начальника Медвежегорского районного отделения и начальника отдела по борьбе с терроризмом.
С 1995 года проходил службу в центральном аппарате Федеральной службы контрразведки (ФСК) России, а затем Федеральной службы безопасности (ФСБ) России: главным инспектором Организационно-инспекторского управления, начальником отдела управления собственной безопасности.
С 1998 по 1999 годы руководил отделом Главного контрольного управления президента Российской Федерации.
С 1999 года возглавлял управление по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков Департамента экономической безопасности, в дальнейшем являлся заместителем директора – начальником инспекторского управления ФСБ России.
30 июня 2002 года был назначен первым заместителем министра внутренних дел РФ – начальником Службы криминальной милиции МВД РФ, курировал работу подразделений МВД по борьбе с организованной преступностью и наркобизнесом, в том числе международными террористическими и экстремистскими группировками;
9 марта 2004 года был назначен министром внутренних дел России.
22 мая 2012 года Рашид Нургалиев был назначен заместителем секретаря Совета Безопасности РФ.
6 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета Безопасности РФ.
Председатель Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по проблемам Содружества Независимых Государств.
Генерал армии (2005).
Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации.
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степеней, Александра Невского, "За военные заслуги", Почета, медалями, Почетной грамотой и Благодарностью президента Российской Федерации.
Женат, двое сыновей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияРашид НургалиевВладимир ПутинАлександр НевскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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