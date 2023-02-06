https://ria.ru/20230206/nurgaliev-1850045152.html

Биография Рашида Нургалиева

Биография Рашида Нургалиева - РИА Новости, 06.02.2023

Биография Рашида Нургалиева

Первый заместитель секретаря Совета Безопасности РФ, генерал армии Рашид Гумарович Нургалиев родился 8 октября 1956 года в городе Джетыгара (с 1997 года –... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:06

2023-02-06T15:06

2023-02-06T15:06

справки

россия

рашид нургалиев

владимир путин

александр невский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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Первый заместитель секретаря Совета Безопасности РФ, генерал армии Рашид Гумарович Нургалиев родился 8 октября 1956 года в городе Джетыгара (с 1997 года – Житикара) Казахской ССР (ныне – Казахстан) в семье кадровых сотрудников милиции.В 1979 году окончил Петрозаводский государственный университет им. О.B. Куусинена (ныне – Петрозаводский государственный университет). Кандидат экономических наук.С 1979 по 1981 годы работал преподавателем физики в школе поселка Надвоицы Карельской АССР.В 1981 году начал службу в УКГБ Карельской АССР, где прошел путь от оперуполномоченного Калевальского районного отделения и Костомукшского городского отдела до начальника Медвежегорского районного отделения и начальника отдела по борьбе с терроризмом.С 1995 года проходил службу в центральном аппарате Федеральной службы контрразведки (ФСК) России, а затем Федеральной службы безопасности (ФСБ) России: главным инспектором Организационно-инспекторского управления, начальником отдела управления собственной безопасности. С 1998 по 1999 годы руководил отделом Главного контрольного управления президента Российской Федерации. С 1999 года возглавлял управление по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков Департамента экономической безопасности, в дальнейшем являлся заместителем директора – начальником инспекторского управления ФСБ России.30 июня 2002 года был назначен первым заместителем министра внутренних дел РФ – начальником Службы криминальной милиции МВД РФ, курировал работу подразделений МВД по борьбе с организованной преступностью и наркобизнесом, в том числе международными террористическими и экстремистскими группировками;9 марта 2004 года был назначен министром внутренних дел России.22 мая 2012 года Рашид Нургалиев был назначен заместителем секретаря Совета Безопасности РФ. 6 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета Безопасности РФ. Председатель Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по проблемам Содружества Независимых Государств.Генерал армии (2005). Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации.Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степеней, Александра Невского, "За военные заслуги", Почета, медалями, Почетной грамотой и Благодарностью президента Российской Федерации.Женат, двое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, рашид нургалиев, владимир путин, александр невский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)