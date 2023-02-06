https://ria.ru/20230206/izbienie-1850067207.html

В Башкирии женщина избила лопатой сожителя и приехавшего к ним полицейского

В Башкирии женщина избила лопатой сожителя и приехавшего к ним полицейского - РИА Новости, 06.02.2023

В Башкирии женщина избила лопатой сожителя и приехавшего к ним полицейского

Медицинская помощь потребовалась полицейскому и задержанному по подозрению в краже мужчине, которых деревянной лопатой избила жительница башкирского села,... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:48

2023-02-06T15:48

2023-02-06T15:48

происшествия

россия

белорецкий район

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 6 фев – РИА Новости. Медицинская помощь потребовалась полицейскому и задержанному по подозрению в краже мужчине, которых деревянной лопатой избила жительница башкирского села, сообщили в СУСК РФ по региону. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в селе Серменево Белорецкого района. "Оперуполномоченный башкирской полиции в ходе проведения проверки по сообщению о краже денежных средств прибыл к дому 55-летней подозреваемой и ее сожителя с целью доставления их в отдел полиции для проверки на причастность к преступлению. Женщина начала высказывать недовольство прибытием полицейского, и когда оперативник вместе с ее сожителем направились к служебному автомобилю, она подбежала к представителю власти и нанесла ему два удара лопатой по голове и спине. После чего подозреваемая несколько раз ударила лопатой по служебному автомобилю, разбив стекло задней двери", - говорится в сообщении. Полицейский доставил женщину и ее сожителя в отдел полиции. Задержанную, кроме кражи, подозревают в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. В пресс-службе МВД по Башкирии добавили, что женщина избила не только правоохранителя, но и 58-летнего сожителя. "Полицейский и сельчанин обратились в больницу за медицинской помощью. Материалы по факту нападения на сотрудника полиции направлены в территориальное подразделение Следственного комитета России для принятия процессуального решения", - информирует региональная полиция.

https://ria.ru/20220823/politseyskiy-1811710279.html

https://ria.ru/20220831/ubiystvo-1813374597.html

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белорецкий район

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, белорецкий район, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)