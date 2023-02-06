https://ria.ru/20230206/evakuatsiya-1850155453.html
В Выборге произошло возгорание в ресурсном центре, эвакуировали 36 детей
В Выборге произошло возгорание в ресурсном центре, эвакуировали 36 детей - РИА Новости, 06.02.2023
В Выборге произошло возгорание в ресурсном центре, эвакуировали 36 детей
В ресурсном центре в Выборге произошло возгорание, 36 детей были эвакуированы, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T22:43
2023-02-06T22:43
2023-02-06T22:43
происшествия
выборг
ленинградская область
дети
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. В ресурсном центре в Выборге произошло возгорание, 36 детей были эвакуированы, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области. Уточняется, что площадь пожара составила менее 10 квадратных метров, возгорание произошло в раздевалке на 2 этаже. "Сотрудники ресурсного центра планируют привести помещение в порядок в течение завтрашнего дня, пока дети будут на учебе. Администрация Ленобласти окажет необходимую помощь", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230206/pozhar-1849934739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, выборг, ленинградская область, дети
Происшествия, Выборг, Ленинградская область, Дети
В Выборге произошло возгорание в ресурсном центре, эвакуировали 36 детей
В Выборге Ленинградской области загорелся ресурсный центр, эвакуировали 36 детей