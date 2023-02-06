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В Выборге произошло возгорание в ресурсном центре, эвакуировали 36 детей - РИА Новости, 06.02.2023
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В Выборге произошло возгорание в ресурсном центре, эвакуировали 36 детей
В Выборге произошло возгорание в ресурсном центре, эвакуировали 36 детей - РИА Новости, 06.02.2023
В Выборге произошло возгорание в ресурсном центре, эвакуировали 36 детей
В ресурсном центре в Выборге произошло возгорание, 36 детей были эвакуированы, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T22:43
2023-02-06T22:43
происшествия
выборг
ленинградская область
дети
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. В ресурсном центре в Выборге произошло возгорание, 36 детей были эвакуированы, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области. Уточняется, что площадь пожара составила менее 10 квадратных метров, возгорание произошло в раздевалке на 2 этаже. "Сотрудники ресурсного центра планируют привести помещение в порядок в течение завтрашнего дня, пока дети будут на учебе. Администрация Ленобласти окажет необходимую помощь", - добавили в пресс-службе.
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происшествия, выборг, ленинградская область, дети
Происшествия, Выборг, Ленинградская область, Дети
22:43 06.02.2023
 
В Выборге произошло возгорание в ресурсном центре, эвакуировали 36 детей

В Выборге Ленинградской области загорелся ресурсный центр, эвакуировали 36 детей

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Данил Айкин
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара . Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. В ресурсном центре в Выборге произошло возгорание, 36 детей были эвакуированы, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.
"Возгорание в ресурсном центре в Выборге оперативно ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. Все 36 воспитанников эвакуированы в ближайшее здание детского сада", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что площадь пожара составила менее 10 квадратных метров, возгорание произошло в раздевалке на 2 этаже.
"Сотрудники ресурсного центра планируют привести помещение в порядок в течение завтрашнего дня, пока дети будут на учебе. Администрация Ленобласти окажет необходимую помощь", - добавили в пресс-службе.
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