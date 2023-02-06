https://ria.ru/20230206/evakuatsiya-1850155453.html

В Выборге произошло возгорание в ресурсном центре, эвакуировали 36 детей

В Выборге произошло возгорание в ресурсном центре, эвакуировали 36 детей - РИА Новости, 06.02.2023

В Выборге произошло возгорание в ресурсном центре, эвакуировали 36 детей

В ресурсном центре в Выборге произошло возгорание, 36 детей были эвакуированы, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T22:43

2023-02-06T22:43

2023-02-06T22:43

происшествия

выборг

ленинградская область

дети

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. В ресурсном центре в Выборге произошло возгорание, 36 детей были эвакуированы, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области. Уточняется, что площадь пожара составила менее 10 квадратных метров, возгорание произошло в раздевалке на 2 этаже. "Сотрудники ресурсного центра планируют привести помещение в порядок в течение завтрашнего дня, пока дети будут на учебе. Администрация Ленобласти окажет необходимую помощь", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230206/pozhar-1849934739.html

выборг

ленинградская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

происшествия, выборг, ленинградская область, дети