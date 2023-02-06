https://ria.ru/20230206/doma-1850015741.html

В России в январе из реестра проблемных исключили 36 домов

В России в январе из реестра проблемных исключили 36 домов - РИА Новости, 06.02.2023

В России в январе из реестра проблемных исключили 36 домов

В России в январе 2023 года из единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) исключили 36 домов, по данным на 1 февраля в перечне долгостроев остаются 1163 дома... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:26

2023-02-06T13:26

2023-02-06T13:26

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

россия

жилье

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МОСКВА, 6 фев - РИА Недвижимость. В России в январе 2023 года из единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) исключили 36 домов, по данным на 1 февраля в перечне долгостроев остаются 1163 дома общей жилой площадью 7,3 миллиона квадратных метров, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий."В январе из ЕРПО были исключены 36 объектов, в том числе 24 - в связи с вводом в эксплуатацию. Наибольшее число исключенных из реестра адресов приходится на Башкирию, Челябинскую и Нижегородскую области, а также Москву", - цитирует пресс-служба гендиректора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова.В то же время в начале года реестр пополнился тремя объектами из трех регионов. Таким образом, по итогам января общий список долгостроев в стране сократился лишь на 33 позиции. По включенным в перечень объектам нарушены сроки завершения строительства. Для решения проблем дольщиков, вложивших средства в эти дома, регионам необходимо сформировать дорожные карты, подчеркнул глава Фонда развития территорий.Как сообщал ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин, в прошлом году год реестр жилых долгостроев в России сократился вдвое - на 1315 объектов. Дольщики этих домов получают либо ключи от квартир, либо денежные компенсации.По данным фонда, лучшую динамику по снижению количества долгостроев по итогам 2022 года показали Подмосковье, где из реестра проблемных исключили 365 объектов, Ленинградская область, сократившая перечень на 133 объекта, Краснодарский край с показателем 105 объектов, Новосибирская область, решившая проблемы дольщиков 67 домов, Башкортостан, где из списка вычеркнули 66 объектов.Как напомнила пресс-служба фонда, с 30 декабря 2022 года к основаниям для исключения объекта из реестра проблемных был отнесен факт начала выплат гражданам денежных компенсаций, назначенных наблюдательным советом Фонда развития территорий. До вступления в силу этой нормы долгострои, дольщики которых получают или уже получили компенсации, исключались из реестра только после решений арбитражных судов о передаче фонду прав на участки и объекты незавершенного строительства. При этом с момента начала выплат до принятия необходимых судебных решений могло проходить больше года. Благодаря новым правилам, в конце декабря из единого реестра проблемных объектов были исключены более 300 долгостроев.Помимо этого, фонд ведет предбанкротный мониторинг, в который попадают все стройки, не включенные в реестр проблемных, и чьи застройщики не признаны банкротами, но по объектам отмечается слабая динамика строительства.

https://ria.ru/20230202/frt-1849256240.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), россия, жилье