https://ria.ru/20230206/aerostat-1850155317.html

Инцидент с аэростатом не изменил отношения США к Китаю, заявил Белый дом

Инцидент с аэростатом не изменил отношения США к Китаю, заявил Белый дом - РИА Новости, 06.02.2023

Инцидент с аэростатом не изменил отношения США к Китаю, заявил Белый дом

Инцидент с воздушным шаром не изменил отношения США к Китаю, в котором Вашингтон по-прежнему видит стратегического конкурента и конфликта с которым хочет... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T22:43

2023-02-06T22:43

2023-02-06T22:43

в мире

китай

сша

вашингтон (штат)

джон кирби

джо байден

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Инцидент с воздушным шаром не изменил отношения США к Китаю, в котором Вашингтон по-прежнему видит стратегического конкурента и конфликта с которым хочет избежать, заявил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Ничто не изменилось во мнении президента (США Джо Байдена), что это очень важные двусторонние отношения, вероятно, одни из самых значимых в мире на сегодняшний день. И он продолжает считать их стратегическим соперничеством. Мы не ищем конфликта с Китаем. Ничего тут не изменилось", - сказал он на брифинге для журналистов. Кирби отметил, что инцидент ничем американо-китайские отношения не улучшил, сорвав, в частности, планировавшийся визит в КНР госсекретаря Энтони Блинкена. Воздушный шар, который, по мнению американцев, использовался Китаем в разведывательных целях, пересек Канаду, США и был в субботу сбит у побережья штата Южная Каролина. Китайцы утверждают, что аэростат имел гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований.

https://ria.ru/20230206/aerostat-1849924269.html

https://ria.ru/20230206/aerostat-1850143802.html

китай

сша

вашингтон (штат)

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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), джон кирби, джо байден, энтони блинкен