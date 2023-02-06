Рейтинг@Mail.ru
Инцидент с аэростатом не изменил отношения США к Китаю, заявил Белый дом - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230206/aerostat-1850155317.html
Инцидент с аэростатом не изменил отношения США к Китаю, заявил Белый дом
Инцидент с аэростатом не изменил отношения США к Китаю, заявил Белый дом - РИА Новости, 06.02.2023
Инцидент с аэростатом не изменил отношения США к Китаю, заявил Белый дом
Инцидент с воздушным шаром не изменил отношения США к Китаю, в котором Вашингтон по-прежнему видит стратегического конкурента и конфликта с которым хочет... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T22:43
2023-02-06T22:43
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
джон кирби
джо байден
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770730706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_4afd6819b2d3c45cb6b09001eb586ce6.jpg
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Инцидент с воздушным шаром не изменил отношения США к Китаю, в котором Вашингтон по-прежнему видит стратегического конкурента и конфликта с которым хочет избежать, заявил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Ничто не изменилось во мнении президента (США Джо Байдена), что это очень важные двусторонние отношения, вероятно, одни из самых значимых в мире на сегодняшний день. И он продолжает считать их стратегическим соперничеством. Мы не ищем конфликта с Китаем. Ничего тут не изменилось", - сказал он на брифинге для журналистов. Кирби отметил, что инцидент ничем американо-китайские отношения не улучшил, сорвав, в частности, планировавшийся визит в КНР госсекретаря Энтони Блинкена. Воздушный шар, который, по мнению американцев, использовался Китаем в разведывательных целях, пересек Канаду, США и был в субботу сбит у побережья штата Южная Каролина. Китайцы утверждают, что аэростат имел гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований.
https://ria.ru/20230206/aerostat-1849924269.html
https://ria.ru/20230206/aerostat-1850143802.html
китай
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770730706_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9c6afe52520f49c7f2caa29d29250d21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, вашингтон (штат), джон кирби, джо байден, энтони блинкен
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Джон Кирби, Джо Байден, Энтони Блинкен
22:43 06.02.2023
 
Инцидент с аэростатом не изменил отношения США к Китаю, заявил Белый дом

Координатор Кирби: инцидент с аэростатом не изменил отношения США к Китаю

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Инцидент с воздушным шаром не изменил отношения США к Китаю, в котором Вашингтон по-прежнему видит стратегического конкурента и конфликта с которым хочет избежать, заявил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Ничто не изменилось во мнении президента (США Джо Байдена), что это очень важные двусторонние отношения, вероятно, одни из самых значимых в мире на сегодняшний день. И он продолжает считать их стратегическим соперничеством. Мы не ищем конфликта с Китаем. Ничего тут не изменилось", - сказал он на брифинге для журналистов.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 06:14
В Китае заявили об ущербе для отношений с США после уничтожения аэростата
Кирби отметил, что инцидент ничем американо-китайские отношения не улучшил, сорвав, в частности, планировавшийся визит в КНР госсекретаря Энтони Блинкена.
Воздушный шар, который, по мнению американцев, использовался Китаем в разведывательных целях, пересек Канаду, США и был в субботу сбит у побережья штата Южная Каролина. Китайцы утверждают, что аэростат имел гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований.
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Вчера, 20:51
США не будут возвращать Китаю обломки сбитого аэростата
 
В миреКитайСШАВашингтон (штат)Джон КирбиДжо БайденЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала