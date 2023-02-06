https://ria.ru/20230206/aerostat-1850155317.html
Инцидент с аэростатом не изменил отношения США к Китаю, заявил Белый дом
Инцидент с аэростатом не изменил отношения США к Китаю, заявил Белый дом - РИА Новости, 06.02.2023
Инцидент с аэростатом не изменил отношения США к Китаю, заявил Белый дом
Инцидент с воздушным шаром не изменил отношения США к Китаю, в котором Вашингтон по-прежнему видит стратегического конкурента и конфликта с которым хочет... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T22:43
2023-02-06T22:43
2023-02-06T22:43
в мире
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джон кирби
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Инцидент с воздушным шаром не изменил отношения США к Китаю, в котором Вашингтон по-прежнему видит стратегического конкурента и конфликта с которым хочет избежать, заявил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Ничто не изменилось во мнении президента (США Джо Байдена), что это очень важные двусторонние отношения, вероятно, одни из самых значимых в мире на сегодняшний день. И он продолжает считать их стратегическим соперничеством. Мы не ищем конфликта с Китаем. Ничего тут не изменилось", - сказал он на брифинге для журналистов. Кирби отметил, что инцидент ничем американо-китайские отношения не улучшил, сорвав, в частности, планировавшийся визит в КНР госсекретаря Энтони Блинкена. Воздушный шар, который, по мнению американцев, использовался Китаем в разведывательных целях, пересек Канаду, США и был в субботу сбит у побережья штата Южная Каролина. Китайцы утверждают, что аэростат имел гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований.
https://ria.ru/20230206/aerostat-1849924269.html
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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), джон кирби, джо байден, энтони блинкен
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Джон Кирби, Джо Байден, Энтони Блинкен
Инцидент с аэростатом не изменил отношения США к Китаю, заявил Белый дом
Координатор Кирби: инцидент с аэростатом не изменил отношения США к Китаю