https://ria.ru/20230205/spetsoperatsiya-1849855527.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 05.02.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Группировка "Восток" ВС РФ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила за сутки более 130 украинских военных, а также артиллерийский склад в районе... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T14:58
2023-02-05T14:58
2023-02-05T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
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донецкая народная республика
запорожская область
угледар
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" ВС РФ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила за сутки более 130 украинских военных, а также артиллерийский склад в районе Угледара, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий подразделений группировки войск "Восток" за сутки уничтожено более 130-ти украинских военнослужащих 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики и 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области", - сообщили в Минобороны.Кроме того, как отмечают в российском военном ведомстве, на данных направлениях уничтожены два танка, БМП, две боевые бронемашины, два автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы Д-30 и Д-20 в районе Гуляйполя в Запорожской области и Водяного в ДНР. В районе Угледара также уничтожен украинский склад артиллерийских боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:58 05.02.2023 (обновлено: 15:16 05.02.2023)
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Минобороны: на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожены более 130 военных ВСУ