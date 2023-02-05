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В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 05.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 05.02.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Группировка "Восток" ВС РФ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила за сутки более 130 украинских военных, а также артиллерийский склад в районе... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T14:58
2023-02-05T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
запорожская область
угледар
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" ВС РФ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила за сутки более 130 украинских военных, а также артиллерийский склад в районе Угледара, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий подразделений группировки войск "Восток" за сутки уничтожено более 130-ти украинских военнослужащих 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики и 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области", - сообщили в Минобороны.Кроме того, как отмечают в российском военном ведомстве, на данных направлениях уничтожены два танка, БМП, две боевые бронемашины, два автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы Д-30 и Д-20 в районе Гуляйполя в Запорожской области и Водяного в ДНР. В районе Угледара также уничтожен украинский склад артиллерийских боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
донецкая народная республика
запорожская область
угледар
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, запорожская область, угледар, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Угледар, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:58 05.02.2023 (обновлено: 15:16 05.02.2023)
 
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Минобороны: на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожены более 130 военных ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б"
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" . Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" ВС РФ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила за сутки более 130 украинских военных, а также артиллерийский склад в районе Угледара, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий подразделений группировки войск "Восток" за сутки уничтожено более 130-ти украинских военнослужащих 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики и 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, как отмечают в российском военном ведомстве, на данных направлениях уничтожены два танка, БМП, две боевые бронемашины, два автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы Д-30 и Д-20 в районе Гуляйполя в Запорожской области и Водяного в ДНР. В районе Угледара также уничтожен украинский склад артиллерийских боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьУгледарМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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