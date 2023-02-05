https://ria.ru/20230205/spetsoperatsiya-1849855527.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 05.02.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Группировка "Восток" ВС РФ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила за сутки более 130 украинских военных, а также артиллерийский склад в районе... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T14:58

2023-02-05T14:58

2023-02-05T15:16

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

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донецкая народная республика

запорожская область

угледар

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" ВС РФ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила за сутки более 130 украинских военных, а также артиллерийский склад в районе Угледара, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий подразделений группировки войск "Восток" за сутки уничтожено более 130-ти украинских военнослужащих 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики и 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области", - сообщили в Минобороны.Кроме того, как отмечают в российском военном ведомстве, на данных направлениях уничтожены два танка, БМП, две боевые бронемашины, два автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы Д-30 и Д-20 в районе Гуляйполя в Запорожской области и Водяного в ДНР. В районе Угледара также уничтожен украинский склад артиллерийских боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, запорожская область, угледар, министерство обороны рф (минобороны рф)