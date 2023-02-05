17:55 05.02.2023 (обновлено: 18:30 05.02.2023)
Киев планирует масштабную провокацию в Краматорске, сообщили в Минобороны
Минобороны России обвинило Киев в подготовке провокации с подрывом больниц в Краматорске
Здание Министерства обороны России. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Киевские власти готовят провокацию с подрывом зданий в Краматорске, сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине.
Как уточняется, речь идет о планируемых диверсиях в больнице, а также наркологическом и онкологическом диспансерах. Цель Киева — обвинить Москву в совершении якобы "военных преступлений".
"Для этого киевским режимом спланирован в городе Краматорск управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров (ул. Алексея Тихого, д.31), а также первой городской больницы (ул. Алексея Тихого, д.17) с целью обвинения России в якобы "преднамеренном ударе" по гражданским объектам", — сообщили в штабе.
Там отметили, что сотрудники Службы безопасности Украины привезли в город западных журналистов для освещения якобы "военных преступлений" России. При этом персонал медучреждений уже эвакуировали и перевели на дистанционный режим работы до особого распоряжения.
В штабе также подчеркнули, что планируемая провокация призвана ускорить поставки Киеву дальнобойного западного оружия на фоне военных неудач украинской армии.
На этой неделе США объявили о выделении Киеву пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Он включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне уточнили, что Вашингтон оставляет на усмотрение властей Украины возможность использования этого оружия для ударов по Крыму.
GLSDB — "бомба малого диаметра наземного базирования" — это совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к снаряду и приспособили его к запуску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.