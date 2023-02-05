https://ria.ru/20230205/provokatsiya-1849876999.html

Киев планирует масштабную провокацию в Краматорске, сообщили в Минобороны

Киев планирует масштабную провокацию в Краматорске, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 05.02.2023

Киев планирует масштабную провокацию в Краматорске, сообщили в Минобороны

Киевские власти готовят провокацию с подрывом зданий в Краматорске, сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T17:55

2023-02-05T17:55

2023-02-05T18:30

специальная военная операция на украине

россия

украина

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вооруженные силы украины

киев

сергей лавров

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Киевские власти готовят провокацию с подрывом зданий в Краматорске, сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине.Как уточняется, речь идет о планируемых диверсиях в больнице, а также наркологическом и онкологическом диспансерах. Цель Киева — обвинить Москву в совершении якобы "военных преступлений".Там отметили, что сотрудники Службы безопасности Украины привезли в город западных журналистов для освещения якобы "военных преступлений" России. При этом персонал медучреждений уже эвакуировали и перевели на дистанционный режим работы до особого распоряжения.В штабе также подчеркнули, что планируемая провокация призвана ускорить поставки Киеву дальнобойного западного оружия на фоне военных неудач украинской армии.На этой неделе США объявили о выделении Киеву пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Он включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне уточнили, что Вашингтон оставляет на усмотрение властей Украины возможность использования этого оружия для ударов по Крыму.GLSDB — "бомба малого диаметра наземного базирования" — это совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к снаряду и приспособили его к запуску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230117/dnepropetrovsk-1845538781.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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краматорск

киев

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россия, украина, в мире, краматорск, вооруженные силы украины, киев, сергей лавров, нато, министерство обороны сша