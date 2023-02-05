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Замгенсека НАТО встретится с премьером Молдавии - РИА Новости, 05.02.2023
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Замгенсека НАТО встретится с премьером Молдавии
Замгенсека НАТО встретится с премьером Молдавии - РИА Новости, 05.02.2023
Замгенсека НАТО встретится с премьером Молдавии
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в ближайший вторник примет премьера Молдавии Наталью Гаврилицу в штаб-квартире альянса, говорится в... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T13:21
2023-02-05T13:21
в мире
молдавия
брюссель
наталья гаврилица
нато
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БРЮССЕЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в ближайший вторник примет премьера Молдавии Наталью Гаврилицу в штаб-квартире альянса, говорится в сообщении НАТО. "Во вторник, 7 февраля 2023 года, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ примет премьер-министра Молдавии Наталью Гаврилицу в штаб-квартире НАТО", - говорится в нем. Таким образом, встреча пройдёт в Брюсселе, ее повестка в релизе не уточняется.
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в мире, молдавия, брюссель, наталья гаврилица, нато
В мире, Молдавия, Брюссель, Наталья Гаврилица, НАТО
13:21 05.02.2023
 
Замгенсека НАТО встретится с премьером Молдавии

Замгенсека НАТО встретится 7 февраля с премьером Молдавии в штаб-квартире альянса

© AP Photo / Hannibal HanschkeПремьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Hannibal Hanschke
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в ближайший вторник примет премьера Молдавии Наталью Гаврилицу в штаб-квартире альянса, говорится в сообщении НАТО.
"Во вторник, 7 февраля 2023 года, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ примет премьер-министра Молдавии Наталью Гаврилицу в штаб-квартире НАТО", - говорится в нем.
Таким образом, встреча пройдёт в Брюсселе, ее повестка в релизе не уточняется.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 09:21
В Минобороны Молдавии заявили, что Кишинев пока не готов вступить в НАТО
 
В миреМолдавияБрюссельНаталья ГаврилицаНАТО
 
 
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