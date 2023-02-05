https://ria.ru/20230205/nato-1849845314.html

Замгенсека НАТО встретится с премьером Молдавии

Замгенсека НАТО встретится с премьером Молдавии - РИА Новости, 05.02.2023

Замгенсека НАТО встретится с премьером Молдавии

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в ближайший вторник примет премьера Молдавии Наталью Гаврилицу в штаб-квартире альянса, говорится в... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T13:21

2023-02-05T13:21

2023-02-05T13:21

в мире

молдавия

брюссель

наталья гаврилица

нато

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БРЮССЕЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в ближайший вторник примет премьера Молдавии Наталью Гаврилицу в штаб-квартире альянса, говорится в сообщении НАТО. "Во вторник, 7 февраля 2023 года, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ примет премьер-министра Молдавии Наталью Гаврилицу в штаб-квартире НАТО", - говорится в нем. Таким образом, встреча пройдёт в Брюсселе, ее повестка в релизе не уточняется.

https://ria.ru/20230125/moldaviya-1847244906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, брюссель, наталья гаврилица, нато