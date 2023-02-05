https://ria.ru/20230205/drg-1849854860.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 05.02.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 150 человек, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T14:53
2023-02-05T14:53
2023-02-05T15:33
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 150 человек, сообщили в Минобороны.Как уточняется, российская группировка войск "Запад" нанесла огневое поражение солдатам 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ возле Синьковки, Ивановки и Берестового в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР. Также в районах Гряниковки, Лимана Первого и Котляровки в Харьковской области и леса Попова в ЛНР удалось пресечь деятельности шести групп украинских диверсантов. Противник при этом потерял до 35 человек, боевую бронированную машину и два автомобиля.В свою очередь, на Красно-Лиманском направлении, благодаря успешным наступательным действиям подразделений группировки войск "Центр" при поддержки артиллерии нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад войск Украины и 27-й бригады украинской нацгвардии в районах населенных пунктов Новосадовое, Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества."Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20230204/ukraina-1849775810.html
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россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, луганская народная республика, харьковская область
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14:53 05.02.2023 (обновлено: 15:33 05.02.2023)
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки свыше 120 человек на Краснолиманском направлении