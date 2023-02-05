https://ria.ru/20230205/drg-1849854860.html

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 05.02.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 150 человек, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T14:53

2023-02-05T14:53

2023-02-05T15:33

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

в мире

луганская народная республика

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844427973_0:86:2001:1211_1920x0_80_0_0_a226d6b6cc5f49982c3d5299ccc44355.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 150 человек, сообщили в Минобороны.Как уточняется, российская группировка войск "Запад" нанесла огневое поражение солдатам 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ возле Синьковки, Ивановки и Берестового в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР. Также в районах Гряниковки, Лимана Первого и Котляровки в Харьковской области и леса Попова в ЛНР удалось пресечь деятельности шести групп украинских диверсантов. Противник при этом потерял до 35 человек, боевую бронированную машину и два автомобиля.В свою очередь, на Красно-Лиманском направлении, благодаря успешным наступательным действиям подразделений группировки войск "Центр" при поддержки артиллерии нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад войск Украины и 27-й бригады украинской нацгвардии в районах населенных пунктов Новосадовое, Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества."Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20230204/ukraina-1849775810.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

луганская народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, луганская народная республика, харьковская область