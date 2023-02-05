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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 05.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/drg-1849854860.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 05.02.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 150 человек, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T14:53
2023-02-05T15:33
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
луганская народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 150 человек, сообщили в Минобороны.Как уточняется, российская группировка войск "Запад" нанесла огневое поражение солдатам 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ возле Синьковки, Ивановки и Берестового в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР. Также в районах Гряниковки, Лимана Первого и Котляровки в Харьковской области и леса Попова в ЛНР удалось пресечь деятельности шести групп украинских диверсантов. Противник при этом потерял до 35 человек, боевую бронированную машину и два автомобиля.В свою очередь, на Красно-Лиманском направлении, благодаря успешным наступательным действиям подразделений группировки войск "Центр" при поддержки артиллерии нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад войск Украины и 27-й бригады украинской нацгвардии в районах населенных пунктов Новосадовое, Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества."Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20230204/ukraina-1849775810.html
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россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, луганская народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Луганская Народная Республика, Харьковская область
14:53 05.02.2023 (обновлено: 15:33 05.02.2023)
 
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки свыше 120 человек на Краснолиманском направлении

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 150 человек, сообщили в Минобороны.
Как уточняется, российская группировка войск "Запад" нанесла огневое поражение солдатам 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ возле Синьковки, Ивановки и Берестового в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР. Также в районах Гряниковки, Лимана Первого и Котляровки в Харьковской области и леса Попова в ЛНР удалось пресечь деятельности шести групп украинских диверсантов. Противник при этом потерял до 35 человек, боевую бронированную машину и два автомобиля.
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В свою очередь, на Красно-Лиманском направлении, благодаря успешным наступательным действиям подразделений группировки войск "Центр" при поддержки артиллерии нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад войск Украины и 27-й бригады украинской нацгвардии в районах населенных пунктов Новосадовое, Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины", - уточнили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ миреЛуганская Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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