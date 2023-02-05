https://ria.ru/20230205/chili-1849804799.html
Число погибших от лесных пожаров в Чили увеличилось до 22 человек
Число погибших от лесных пожаров в Чили увеличилось до 22 человек - РИА Новости, 05.02.2023
Число погибших от лесных пожаров в Чили увеличилось до 22 человек
Число погибших от лесных пожаров в Чили увеличилось до 22, ранены свыше 500 человек, сообщила министр внутренних дел страны Каролина Тоа. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T03:00
2023-02-05T03:00
2023-02-05T03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев - РИА Новости. Число погибших от лесных пожаров в Чили увеличилось до 22, ранены свыше 500 человек, сообщила министр внутренних дел страны Каролина Тоа. Ранее сообщалось о 13 погибших. Пресс-конференция транслировалась в соцсетях службы по борьбе с катастрофами. В настоящее время в Чили зафиксирован 251 очаг, из них 76 появились за последние сутки.
https://ria.ru/20230203/pozhar-1849636508.html
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чили, в мире
Число погибших от лесных пожаров в Чили увеличилось до 22 человек
Число погибших от лесных пожаров в Чили увеличилось до 22, ранены свыше 500 человек