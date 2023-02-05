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Число погибших от лесных пожаров в Чили увеличилось до 22 человек - РИА Новости, 05.02.2023
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Число погибших от лесных пожаров в Чили увеличилось до 22 человек
Число погибших от лесных пожаров в Чили увеличилось до 22 человек - РИА Новости, 05.02.2023
Число погибших от лесных пожаров в Чили увеличилось до 22 человек
Число погибших от лесных пожаров в Чили увеличилось до 22, ранены свыше 500 человек, сообщила министр внутренних дел страны Каролина Тоа. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев - РИА Новости. Число погибших от лесных пожаров в Чили увеличилось до 22, ранены свыше 500 человек, сообщила министр внутренних дел страны Каролина Тоа. Ранее сообщалось о 13 погибших. Пресс-конференция транслировалась в соцсетях службы по борьбе с катастрофами. В настоящее время в Чили зафиксирован 251 очаг, из них 76 появились за последние сутки.
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чили, в мире
Чили, В мире
03:00 05.02.2023
 
Число погибших от лесных пожаров в Чили увеличилось до 22 человек

Число погибших от лесных пожаров в Чили увеличилось до 22, ранены свыше 500 человек

© Фото : USFS Gila National ForestПожар в лесу
Пожар в лесу - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© Фото : USFS Gila National Forest
Пожар в лесу. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев - РИА Новости. Число погибших от лесных пожаров в Чили увеличилось до 22, ранены свыше 500 человек, сообщила министр внутренних дел страны Каролина Тоа.
"Ранены 554 человека, из них 16 в тяжелом состоянии... На данный момент... погибли 22 человека", - сказала она журналистам.
Ранее сообщалось о 13 погибших.
Пресс-конференция транслировалась в соцсетях службы по борьбе с катастрофами. В настоящее время в Чили зафиксирован 251 очаг, из них 76 появились за последние сутки.
Пожар в 9 этажном многоквартирном жилом доме г.Норильск - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 19:12
В Норильске женщина и двое детей погибли при пожаре в квартире
 
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