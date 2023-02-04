https://ria.ru/20230204/zakonoproekt-1849696293.html

ЛДПР предложила уточнить нормы о содержании в СИЗО после приговора суда

ЛДПР предложила уточнить нормы о содержании в СИЗО после приговора суда - РИА Новости, 04.02.2023

ЛДПР предложила уточнить нормы о содержании в СИЗО после приговора суда

Фракция ЛДПР разработала законопроект о зачете дня в СИЗО, в том числе после вынесения приговора суда, за полтора дня в колонии общего режима, текст инициативы... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T08:24

2023-02-04T08:24

2023-02-04T08:24

общество

россия

иван сухарев

лдпр

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Фракция ЛДПР разработала законопроект о зачете дня в СИЗО, в том числе после вынесения приговора суда, за полтора дня в колонии общего режима, текст инициативы имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения планируется внести в часть 2 статьи 60 и статью 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. "Время нахождения осужденного в следственном изоляторе до направления его к месту отбывания наказания засчитывается в срок лишения свободы <…> из расчета один день за: один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима; полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима; два дня отбывания наказания в колонии-поселении", - говорится в тексте законопроекта. Он пояснил, что это сделано, потому что условия содержания в СИЗО, "как правило, строже и тяжелее, чем в колонии, а также чтобы мотивировать следователей не затягивать расследование". Также он отметил, что в период пандемии ковида срок нахождения после приговора в СИЗО затягивался. "Бывают случаи, когда приговор уже вынесен, администрация СИЗО об этом уведомлена, но процесс перевода осужденного в колонию в силу разных причин затягивается вплоть до полутора лет. Этот период уже как день за полтора не учитывается. Считается, что осужденный уже как бы находится в колонии... Мы предлагаем засчитывать как день за полтора весь срок в СИЗО вне зависимости от того, на какой стадии расследования, суда или уже в качестве осужденного он отбывается", - рассказал депутат.

https://ria.ru/20230126/povestki-1847723577.html

https://ria.ru/20220914/gosizmena-1816622695.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, иван сухарев, лдпр