https://ria.ru/20230204/zakonoproekt-1849696293.html
ЛДПР предложила уточнить нормы о содержании в СИЗО после приговора суда
ЛДПР предложила уточнить нормы о содержании в СИЗО после приговора суда - РИА Новости, 04.02.2023
ЛДПР предложила уточнить нормы о содержании в СИЗО после приговора суда
Фракция ЛДПР разработала законопроект о зачете дня в СИЗО, в том числе после вынесения приговора суда, за полтора дня в колонии общего режима, текст инициативы... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T08:24
2023-02-04T08:24
2023-02-04T08:24
общество
россия
иван сухарев
лдпр
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Фракция ЛДПР разработала законопроект о зачете дня в СИЗО, в том числе после вынесения приговора суда, за полтора дня в колонии общего режима, текст инициативы имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения планируется внести в часть 2 статьи 60 и статью 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. "Время нахождения осужденного в следственном изоляторе до направления его к месту отбывания наказания засчитывается в срок лишения свободы <…> из расчета один день за: один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима; полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима; два дня отбывания наказания в колонии-поселении", - говорится в тексте законопроекта. Он пояснил, что это сделано, потому что условия содержания в СИЗО, "как правило, строже и тяжелее, чем в колонии, а также чтобы мотивировать следователей не затягивать расследование". Также он отметил, что в период пандемии ковида срок нахождения после приговора в СИЗО затягивался. "Бывают случаи, когда приговор уже вынесен, администрация СИЗО об этом уведомлена, но процесс перевода осужденного в колонию в силу разных причин затягивается вплоть до полутора лет. Этот период уже как день за полтора не учитывается. Считается, что осужденный уже как бы находится в колонии... Мы предлагаем засчитывать как день за полтора весь срок в СИЗО вне зависимости от того, на какой стадии расследования, суда или уже в качестве осужденного он отбывается", - рассказал депутат.
https://ria.ru/20230126/povestki-1847723577.html
https://ria.ru/20220914/gosizmena-1816622695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, иван сухарев, лдпр
Общество, Россия, Иван Сухарев, ЛДПР
ЛДПР предложила уточнить нормы о содержании в СИЗО после приговора суда
ЛДПР разработала проект о зачете дня в СИЗО после приговора суда за 1,5 дня в колонии
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Фракция ЛДПР разработала законопроект о зачете дня в СИЗО, в том числе после вынесения приговора суда, за полтора дня в колонии общего режима, текст инициативы имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменения планируется внести в часть 2 статьи 60 и статью 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ
.
"Время нахождения осужденного в следственном изоляторе до направления его к месту отбывания наказания засчитывается в срок лишения свободы <…> из расчета один день за: один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима; полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима; два дня отбывания наказания в колонии-поселении", - говорится в тексте законопроекта.
"Сегодня существует норма: срок, который обвиняемый проводит в следственном изоляторе, ожидая суда или приговора, в случае обвинительного вердикта умножается на полтора и засчитывается как отбытая часть срока лишения свободы, к которому он (осужденный – ред.) был приговорен" - сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта депутат от фракции ЛДПР Иван Сухарев.
Он пояснил, что это сделано, потому что условия содержания в СИЗО, "как правило, строже и тяжелее, чем в колонии, а также чтобы мотивировать следователей не затягивать расследование". Также он отметил, что в период пандемии ковида срок нахождения после приговора в СИЗО затягивался.
"Бывают случаи, когда приговор уже вынесен, администрация СИЗО об этом уведомлена, но процесс перевода осужденного в колонию в силу разных причин затягивается вплоть до полутора лет. Этот период уже как день за полтора не учитывается. Считается, что осужденный уже как бы находится в колонии... Мы предлагаем засчитывать как день за полтора весь срок в СИЗО вне зависимости от того, на какой стадии расследования, суда или уже в качестве осужденного он отбывается", - рассказал депутат.