01:09 04.02.2023 (обновлено: 05:37 04.02.2023)
Захарова сравнила новые санкции Канады с политикой Третьего рейха
Захарова: санкции Канады сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух"
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух" и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики. Нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой, вице-премьером правительства (премьера Канады Джастина - ред.) Трюдо Христей Фриланд", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Канада в пятницу ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также еще десятка структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Отдельной строкой в санкционный список вошло РИА Новости. В списке среди прочих — заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев, ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, а также российские артисты и певцы, в частности Николай Басков, Михаил Боярский, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова и другие.
Посол России в Канаде Олег Степанов, комментируя данное решение Оттавы, заявил РИА Новости, что любые санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН, не являются законными в принципе, однако на Западе уже давно позабыли о международном праве, по его словам, Россия ответит на эти санкции.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что санкции Канады против СМИ и российских деятелей культуры являются продолжением эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет. Попавший под новые санкции Канады заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев также в беседе с РИА Новости отметил, что эти санкции — повод гордиться, он рад оказаться в одном списке с Михаилом Боярским.