https://ria.ru/20230204/zakharova-1849680367.html

Захарова сравнила новые санкции Канады с политикой Третьего рейха

Захарова сравнила новые санкции Канады с политикой Третьего рейха - РИА Новости, 04.02.2023

Захарова сравнила новые санкции Канады с политикой Третьего рейха

Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух", заявила официальный представитель... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T01:09

2023-02-04T01:09

2023-02-04T05:37

канада

россия

мария захарова

дмитрий горностаев

михаил боярский

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Канада в пятницу ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также еще десятка структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Отдельной строкой в санкционный список вошло РИА Новости. В списке среди прочих — заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев, ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, а также российские артисты и певцы, в частности Николай Басков, Михаил Боярский, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова и другие.Посол России в Канаде Олег Степанов, комментируя данное решение Оттавы, заявил РИА Новости, что любые санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН, не являются законными в принципе, однако на Западе уже давно позабыли о международном праве, по его словам, Россия ответит на эти санкции.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что санкции Канады против СМИ и российских деятелей культуры являются продолжением эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет. Попавший под новые санкции Канады заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев также в беседе с РИА Новости отметил, что эти санкции — повод гордиться, он рад оказаться в одном списке с Михаилом Боярским.

https://ria.ru/20230203/zakharova-1849431678.html

канада

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, россия, мария захарова, дмитрий горностаев, михаил боярский