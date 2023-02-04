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Захарова сравнила новые санкции Канады с политикой Третьего рейха - РИА Новости, 04.02.2023
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Захарова сравнила новые санкции Канады с политикой Третьего рейха
Захарова сравнила новые санкции Канады с политикой Третьего рейха - РИА Новости, 04.02.2023
Захарова сравнила новые санкции Канады с политикой Третьего рейха
Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух", заявила официальный представитель... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T01:09
2023-02-04T05:37
канада
россия
мария захарова
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Канада в пятницу ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также еще десятка структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Отдельной строкой в санкционный список вошло РИА Новости. В списке среди прочих — заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев, ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, а также российские артисты и певцы, в частности Николай Басков, Михаил Боярский, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова и другие.Посол России в Канаде Олег Степанов, комментируя данное решение Оттавы, заявил РИА Новости, что любые санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН, не являются законными в принципе, однако на Западе уже давно позабыли о международном праве, по его словам, Россия ответит на эти санкции.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что санкции Канады против СМИ и российских деятелей культуры являются продолжением эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет. Попавший под новые санкции Канады заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев также в беседе с РИА Новости отметил, что эти санкции — повод гордиться, он рад оказаться в одном списке с Михаилом Боярским.
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канада, россия, мария захарова, дмитрий горностаев, михаил боярский
Канада, Россия, Мария Захарова, Дмитрий Горностаев, Михаил Боярский
01:09 04.02.2023 (обновлено: 05:37 04.02.2023)
 
Захарова сравнила новые санкции Канады с политикой Третьего рейха

Захарова: санкции Канады сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух"

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух" и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики. Нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой, вице-премьером правительства (премьера Канады Джастина - ред.) Трюдо Христей Фриланд", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Канада в пятницу ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также еще десятка структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Отдельной строкой в санкционный список вошло РИА Новости. В списке среди прочих — заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев, ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, а также российские артисты и певцы, в частности Николай Басков, Михаил Боярский, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова и другие.
Посол России в Канаде Олег Степанов, комментируя данное решение Оттавы, заявил РИА Новости, что любые санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН, не являются законными в принципе, однако на Западе уже давно позабыли о международном праве, по его словам, Россия ответит на эти санкции.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что санкции Канады против СМИ и российских деятелей культуры являются продолжением эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет. Попавший под новые санкции Канады заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев также в беседе с РИА Новости отметил, что эти санкции — повод гордиться, он рад оказаться в одном списке с Михаилом Боярским.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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КанадаРоссияМария ЗахароваДмитрий ГорностаевМихаил Боярский
 
 
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