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Премьер Японии уволит помощника после слов о сексуальных меньшинствах - РИА Новости, 04.02.2023
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Премьер Японии уволит помощника после слов о сексуальных меньшинствах
Премьер Японии уволит помощника после слов о сексуальных меньшинствах - РИА Новости, 04.02.2023
Премьер Японии уволит помощника после слов о сексуальных меньшинствах
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что принял решение об отставке своего помощника Масаёси Араи после его высказываний про представителей сексуальных... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T11:22
2023-02-04T11:22
в мире
япония
токио
фумио кисида
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ТОКИО, 4 фев – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что принял решение об отставке своего помощника Масаёси Араи после его высказываний про представителей сексуальных меньшинств, сообщает агентство Киодо. Араи сменит глава подразделения канцелярии премьера по вопросам экономики, торговли и промышленности Ёсинори Ито. "Я отношусь к данному вопросу очень серьезно, поэтому принял решение отстранить его (Араи – ред.) с должности. Это естественно, что я ощущаю ответственность за его назначение", - цитирует агентство слова Кисиды. Накануне в ходе неформального общения с журналистами Араи заявил, что "не хотел бы жить по соседству" с парами из числа ЛГБТ и ему было бы "омерзительно даже их видеть". Кроме этого, по мнению помощника японского премьера, если Япония разрешит однополые браки, то это "поменяет общество, как оно есть". Вскоре после скандальных слов Араи вновь вышел к журналистам и принес извинения за неподобающие высказывания, подчеркнув, что это было "личное мнение", а "премьер-министр не считает подобным образом". Япония является единственной страной из числа "большой семерки", которая не признает однополые браки. В стране неоднократно рассматриваются иски представителей нетрадиционной ориентации, которые считают, что невозможность законно оформить брак между людьми одного пола нарушает статью Конституции о праве на свободу заключения браков. Последнее решение суда по подобному иску было вынесено в ноябре прошлого года, когда суд в Токио отклонил иск, поданный от имени восьми человек, о том, что запрет на однополые браки нарушает основной закон страны. Суд мотивировал это тем, что основной закон по умолчанию исходил из возможности заключения брака между мужчиной и женщиной. Суд считает также, что вопрос признания или непризнания однополых браков лежит в плоскости законодательной инициативы парламента.
https://ria.ru/20221218/lgbt-1839456703.html
https://ria.ru/20211110/kisida-1758345944.html
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в мире, япония, токио, фумио кисида
В мире, Япония, Токио, Фумио Кисида
11:22 04.02.2023
 
Премьер Японии уволит помощника после слов о сексуальных меньшинствах

Премьер Японии объявил о решении уволить помощника после слов об однополых парах

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 4 фев – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что принял решение об отставке своего помощника Масаёси Араи после его высказываний про представителей сексуальных меньшинств, сообщает агентство Киодо.
Араи сменит глава подразделения канцелярии премьера по вопросам экономики, торговли и промышленности Ёсинори Ито.
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"Я отношусь к данному вопросу очень серьезно, поэтому принял решение отстранить его (Араи – ред.) с должности. Это естественно, что я ощущаю ответственность за его назначение", - цитирует агентство слова Кисиды.
Накануне в ходе неформального общения с журналистами Араи заявил, что "не хотел бы жить по соседству" с парами из числа ЛГБТ и ему было бы "омерзительно даже их видеть". Кроме этого, по мнению помощника японского премьера, если Япония разрешит однополые браки, то это "поменяет общество, как оно есть".
Вскоре после скандальных слов Араи вновь вышел к журналистам и принес извинения за неподобающие высказывания, подчеркнув, что это было "личное мнение", а "премьер-министр не считает подобным образом".
"Это были абсолютно недопустимые слова, которые совершенно не совпадают с политикой кабинета министров, основанной на уважении к многообразию и реализации инклюзивного общества", - добавил японский премьер.
Япония является единственной страной из числа "большой семерки", которая не признает однополые браки. В стране неоднократно рассматриваются иски представителей нетрадиционной ориентации, которые считают, что невозможность законно оформить брак между людьми одного пола нарушает статью Конституции о праве на свободу заключения браков.
Последнее решение суда по подобному иску было вынесено в ноябре прошлого года, когда суд в Токио отклонил иск, поданный от имени восьми человек, о том, что запрет на однополые браки нарушает основной закон страны. Суд мотивировал это тем, что основной закон по умолчанию исходил из возможности заключения брака между мужчиной и женщиной. Суд считает также, что вопрос признания или непризнания однополых браков лежит в плоскости законодательной инициативы парламента.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября 2021, 10:34
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