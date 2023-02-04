https://ria.ru/20230204/uolnenie-1849772551.html

Глава налоговой инспекции Киева уволилась после обысков

Глава налоговой инспекции Киева уволилась после обысков - РИА Новости, 04.02.2023

Глава налоговой инспекции Киева уволилась после обысков

Исполняющая обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксана Датий, которую подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, написала... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T18:46

2023-02-04T18:46

2023-02-04T18:58

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Исполняющая обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксана Датий, которую подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, написала заявление об увольнении после обысков, сообщает интернет-издание "Страна". Датий прославилась после того, как при обыске у нее нашли "список желаний" с мечтами о соболиной шубе и миллионе долларов. Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что госбюро расследований (ГБР) Украины провело обыски у руководства налоговой в Киеве в рамках дела о незаконном возврате НДС из госбюджета, в том числе путем злоупотребления властью и служебным положением налоговиками. Отмечается, что из-за таких действий в теневой оборот попало более 30 миллионов гривен (около 800 тысяч долларов) государственных средств.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина