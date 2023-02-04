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Глава налоговой инспекции Киева уволилась после обысков - РИА Новости, 04.02.2023
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Глава налоговой инспекции Киева уволилась после обысков
Глава налоговой инспекции Киева уволилась после обысков - РИА Новости, 04.02.2023
Глава налоговой инспекции Киева уволилась после обысков
Исполняющая обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксана Датий, которую подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, написала... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T18:46
2023-02-04T18:58
в мире
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украина
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Исполняющая обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксана Датий, которую подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, написала заявление об увольнении после обысков, сообщает интернет-издание "Страна". Датий прославилась после того, как при обыске у нее нашли "список желаний" с мечтами о соболиной шубе и миллионе долларов. Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что госбюро расследований (ГБР) Украины провело обыски у руководства налоговой в Киеве в рамках дела о незаконном возврате НДС из госбюджета, в том числе путем злоупотребления властью и служебным положением налоговиками. Отмечается, что из-за таких действий в теневой оборот попало более 30 миллионов гривен (около 800 тысяч долларов) государственных средств.
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в мире, киев, украина
В мире, Киев, Украина
18:46 04.02.2023 (обновлено: 18:58 04.02.2023)
 
Глава налоговой инспекции Киева уволилась после обысков

"Страна": руководитель налоговой инспекции Киева Датий уволилась после обысков

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Исполняющая обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксана Датий, которую подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, написала заявление об увольнении после обысков, сообщает интернет-издание "Страна".
"Исполняющая обязанности главы налоговой инспекции Киева Оксана Датий написала заявление на увольнение после проведённых у неё обысков (1 февраля - ред.). Не исключено, что по итогам обысков будет возбуждено дело о незаконном обогащении", - пишет издание в Telegram-канале.
Датий прославилась после того, как при обыске у нее нашли "список желаний" с мечтами о соболиной шубе и миллионе долларов.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что госбюро расследований (ГБР) Украины провело обыски у руководства налоговой в Киеве в рамках дела о незаконном возврате НДС из госбюджета, в том числе путем злоупотребления властью и служебным положением налоговиками. Отмечается, что из-за таких действий в теневой оборот попало более 30 миллионов гривен (около 800 тысяч долларов) государственных средств.
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