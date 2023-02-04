02:52 04.02.2023 (обновлено: 11:12 04.02.2023)
Минфин США пригрозил Турции санкциями за торговлю с Россией
Замглавы минфина США Нельсон пригрозил Турции санкциями за сотрудничество с Россией
Мужчина пересчитывает доллары США, стоя на улице Стамбула. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведке Брайан Нельсон пригрозил Турции санкциями за торговое сотрудничество с Россией.
"Заметный за последний год рост вторичного турецкого экспорта и реэкспорта в Россию делает турецкий частный сектор особенно уязвимым для репутационных и санкционных рисков… Взаимодействуя с российскими организациями, находящимися под санкциями, турецкие банки и предприятия могут подвергнуться риску и потенциально потерять доступ к рынкам стран G7 и корреспондентским связям", - заявил Нельсон, выступая в Стамбуле.
Турецкий бизнес и банки, по его словам, должны принять "дополнительные меры предосторожности во избежание транзакций, связанных с потенциальной передачей технологий двойного назначения, которые могут быть использованы российским ВПК".
"Дабы снизить эти санкционные риски, я призываю вас как финансовые учреждения проводить усиленную проверку операций с российскими юридическими и физическими лицами – особенно в уязвимых секторах", - заявил американский чиновник.
В пятницу агентство Блумберг сообщило, что США в ходе переговоров с Турцией потребовали от Анкары прекратить экспорт товаров в Россию, так как это якобы помогает Москве проводить специальную военную операцию. По данным агентства, Брайан Нельсон провел переговоры с турецкими властями, в ходе которых заявил, что через их страну в Россию попали санкционные товары на десятки миллионов долларов, часть из которых могут быть использованы в военных интересах.