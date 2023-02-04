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Минфин США пригрозил Турции санкциями за торговлю с Россией - РИА Новости, 04.02.2023
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Минфин США пригрозил Турции санкциями за торговлю с Россией
Минфин США пригрозил Турции санкциями за торговлю с Россией - РИА Новости, 04.02.2023
Минфин США пригрозил Турции санкциями за торговлю с Россией
Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведке Брайан Нельсон пригрозил Турции санкциями за торговое сотрудничество с Россией. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T02:52
2023-02-04T11:12
россия
сша
турция
министерство финансов сша
g7
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведке Брайан Нельсон пригрозил Турции санкциями за торговое сотрудничество с Россией.Турецкий бизнес и банки, по его словам, должны принять "дополнительные меры предосторожности во избежание транзакций, связанных с потенциальной передачей технологий двойного назначения, которые могут быть использованы российским ВПК". "Дабы снизить эти санкционные риски, я призываю вас как финансовые учреждения проводить усиленную проверку операций с российскими юридическими и физическими лицами – особенно в уязвимых секторах", - заявил американский чиновник.В пятницу агентство Блумберг сообщило, что США в ходе переговоров с Турцией потребовали от Анкары прекратить экспорт товаров в Россию, так как это якобы помогает Москве проводить специальную военную операцию. По данным агентства, Брайан Нельсон провел переговоры с турецкими властями, в ходе которых заявил, что через их страну в Россию попали санкционные товары на десятки миллионов долларов, часть из которых могут быть использованы в военных интересах.
https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849561229.html
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россия, сша, турция, министерство финансов сша, g7, санкции в отношении россии
Россия, США, Турция, Министерство финансов США, G7, Санкции в отношении России
02:52 04.02.2023 (обновлено: 11:12 04.02.2023)
 
Минфин США пригрозил Турции санкциями за торговлю с Россией

Замглавы минфина США Нельсон пригрозил Турции санкциями за сотрудничество с Россией

© AFP 2023 / Ozan KoseМужчина пересчитывает доллары США, стоя на улице Стамбула
Мужчина пересчитывает доллары США, стоя на улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AFP 2023 / Ozan Kose
Мужчина пересчитывает доллары США, стоя на улице Стамбула. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведке Брайан Нельсон пригрозил Турции санкциями за торговое сотрудничество с Россией.
"Заметный за последний год рост вторичного турецкого экспорта и реэкспорта в Россию делает турецкий частный сектор особенно уязвимым для репутационных и санкционных рисков… Взаимодействуя с российскими организациями, находящимися под санкциями, турецкие банки и предприятия могут подвергнуться риску и потенциально потерять доступ к рынкам стран G7 и корреспондентским связям", - заявил Нельсон, выступая в Стамбуле.
Турецкий бизнес и банки, по его словам, должны принять "дополнительные меры предосторожности во избежание транзакций, связанных с потенциальной передачей технологий двойного назначения, которые могут быть использованы российским ВПК".
"Дабы снизить эти санкционные риски, я призываю вас как финансовые учреждения проводить усиленную проверку операций с российскими юридическими и физическими лицами – особенно в уязвимых секторах", - заявил американский чиновник.
В пятницу агентство Блумберг сообщило, что США в ходе переговоров с Турцией потребовали от Анкары прекратить экспорт товаров в Россию, так как это якобы помогает Москве проводить специальную военную операцию. По данным агентства, Брайан Нельсон провел переговоры с турецкими властями, в ходе которых заявил, что через их страну в Россию попали санкционные товары на десятки миллионов долларов, часть из которых могут быть использованы в военных интересах.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 15:45
США потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в Россию, пишут СМИ
 
РоссияСШАТурцияМинистерство финансов СШАG7Санкции в отношении России
 
 
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