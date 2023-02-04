https://ria.ru/20230204/turtsiya-1849683416.html

Минфин США пригрозил Турции санкциями за торговлю с Россией

Минфин США пригрозил Турции санкциями за торговлю с Россией - РИА Новости, 04.02.2023

Минфин США пригрозил Турции санкциями за торговлю с Россией

Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведке Брайан Нельсон пригрозил Турции санкциями за торговое сотрудничество с Россией. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T02:52

2023-02-04T02:52

2023-02-04T11:12

россия

сша

турция

министерство финансов сша

g7

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведке Брайан Нельсон пригрозил Турции санкциями за торговое сотрудничество с Россией.Турецкий бизнес и банки, по его словам, должны принять "дополнительные меры предосторожности во избежание транзакций, связанных с потенциальной передачей технологий двойного назначения, которые могут быть использованы российским ВПК". "Дабы снизить эти санкционные риски, я призываю вас как финансовые учреждения проводить усиленную проверку операций с российскими юридическими и физическими лицами – особенно в уязвимых секторах", - заявил американский чиновник.В пятницу агентство Блумберг сообщило, что США в ходе переговоров с Турцией потребовали от Анкары прекратить экспорт товаров в Россию, так как это якобы помогает Москве проводить специальную военную операцию. По данным агентства, Брайан Нельсон провел переговоры с турецкими властями, в ходе которых заявил, что через их страну в Россию попали санкционные товары на десятки миллионов долларов, часть из которых могут быть использованы в военных интересах.

https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849561229.html

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россия, сша, турция, министерство финансов сша, g7, санкции в отношении россии