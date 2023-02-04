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Минобороны Британии рассказало об обучении ВСУ управлению Challenger 2 - РИА Новости, 04.02.2023
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Минобороны Британии рассказало об обучении ВСУ управлению Challenger 2
Минобороны Британии рассказало об обучении ВСУ управлению Challenger 2 - РИА Новости, 04.02.2023
Минобороны Британии рассказало об обучении ВСУ управлению Challenger 2
Министерство обороны Великобритании сообщило, что украинские военнослужащие осваивают управление танками Challenger 2. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T20:54
2023-02-04T20:54
в мире
украина
великобритания
бен уоллес
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании сообщило, что украинские военнослужащие осваивают управление танками Challenger 2. Ранее замглавы британского минобороны Алекс Чак заявил, что Великобритания планирует поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта, подготовка украинских военных для их обслуживания началась в понедельник на этой неделе. В свою очередь министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские танки Challenger 2 могут прибыть на передовую на Украину до лета. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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в мире, украина, великобритания, бен уоллес, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Великобритания, Бен Уоллес, НАТО, Вооруженные силы Украины
20:54 04.02.2023
 
Минобороны Британии рассказало об обучении ВСУ управлению Challenger 2

Минобороны Британии: украинские военные освоили управление танками Challenger 2

© Фото : UK MOD © Crown copyright/Capt Shane CharlesБританский танк Challenger 2
Британский танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© Фото : UK MOD © Crown copyright/Capt Shane Charles
Британский танк Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании сообщило, что украинские военнослужащие осваивают управление танками Challenger 2.

"Экипажи танков Вооруженных сил Украины быстро освоили управление Challenger 2 на этой неделе", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter-аккаунте министерства.

Ранее замглавы британского минобороны Алекс Чак заявил, что Великобритания планирует поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта, подготовка украинских военных для их обслуживания началась в понедельник на этой неделе. В свою очередь министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские танки Challenger 2 могут прибыть на передовую на Украину до лета. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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В миреУкраинаВеликобританияБен УоллесНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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