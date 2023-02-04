https://ria.ru/20230204/tanki-1849784385.html

Минобороны Британии рассказало об обучении ВСУ управлению Challenger 2

Минобороны Британии рассказало об обучении ВСУ управлению Challenger 2 - РИА Новости, 04.02.2023

Минобороны Британии рассказало об обучении ВСУ управлению Challenger 2

Министерство обороны Великобритании сообщило, что украинские военнослужащие осваивают управление танками Challenger 2. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T20:54

2023-02-04T20:54

2023-02-04T20:54

в мире

украина

великобритания

бен уоллес

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании сообщило, что украинские военнослужащие осваивают управление танками Challenger 2. Ранее замглавы британского минобороны Алекс Чак заявил, что Великобритания планирует поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта, подготовка украинских военных для их обслуживания началась в понедельник на этой неделе. В свою очередь министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские танки Challenger 2 могут прибыть на передовую на Украину до лета. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230202/obuchenie-1849369842.html

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в мире, украина, великобритания, бен уоллес, нато, вооруженные силы украины