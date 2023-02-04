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В сенате Швейцарии выступили против возврата Германии 30 танков Leopard - РИА Новости, 04.02.2023
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В сенате Швейцарии выступили против возврата Германии 30 танков Leopard
В сенате Швейцарии выступили против возврата Германии 30 танков Leopard - РИА Новости, 04.02.2023
В сенате Швейцарии выступили против возврата Германии 30 танков Leopard
Комитет по безопасности Сената Швейцарии (CSP-E) выступил против возвращения Германии 30 танков Leopard, находящихся на хранении швейцарской армии, говорится в... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T16:46
2023-02-04T16:46
в мире
германия
швейцария
leopard 2
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ЖЕНЕВА, 4 фев – РИА Новости. Комитет по безопасности Сената Швейцарии (CSP-E) выступил против возвращения Германии 30 танков Leopard, находящихся на хранении швейцарской армии, говорится в опубликованном заявлении комиссии на сайте парламента. "Комиссия, с другой стороны, отклонила восемью голосами против двух предложенную парламентскую инициативу по выводу из эксплуатации и возвращению Германии до 30 из 96 танков Leopard 87, которые в настоящее время списаны швейцарской армией", - сказано в документе. Члены комиссии сената считают, что эти 96 танков Leopard представляют собой стратегический резерв, который необходимо сохранить, чтобы его можно было использовать для полного укомплектования танковых батальонов армии, а также в качестве запасных частей для парка, находящегося на вооружении. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине, ее конечная цель, как заявлял президент РФ Владимир Путин, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230204/evropa-1849666237.html
https://ria.ru/20230204/postavki-1849598957.html
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в мире, германия, швейцария, leopard 2
В мире, Германия, Швейцария, Leopard 2
16:46 04.02.2023
 
В сенате Швейцарии выступили против возврата Германии 30 танков Leopard

Комитет сената Швейцарии отклонил инициативу по возвращению 30 танков Leopard Германии

© Фото : Bundeswehr/Jörg KochТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© Фото : Bundeswehr/Jörg Koch
Танк Leopard 2. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 4 фев – РИА Новости. Комитет по безопасности Сената Швейцарии (CSP-E) выступил против возвращения Германии 30 танков Leopard, находящихся на хранении швейцарской армии, говорится в опубликованном заявлении комиссии на сайте парламента.
"Комиссия, с другой стороны, отклонила восемью голосами против двух предложенную парламентскую инициативу по выводу из эксплуатации и возвращению Германии до 30 из 96 танков Leopard 87, которые в настоящее время списаны швейцарской армией", - сказано в документе.
Члены комиссии сената считают, что эти 96 танков Leopard представляют собой стратегический резерв, который необходимо сохранить, чтобы его можно было использовать для полного укомплектования танковых батальонов армии, а также в качестве запасных частей для парка, находящегося на вооружении.
Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.
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Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине, ее конечная цель, как заявлял президент РФ Владимир Путин, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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