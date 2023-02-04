В сенате Швейцарии выступили против возврата Германии 30 танков Leopard
Комитет сената Швейцарии отклонил инициативу по возвращению 30 танков Leopard Германии
Танк Leopard 2. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 4 фев – РИА Новости. Комитет по безопасности Сената Швейцарии (CSP-E) выступил против возвращения Германии 30 танков Leopard, находящихся на хранении швейцарской армии, говорится в опубликованном заявлении комиссии на сайте парламента.
"Комиссия, с другой стороны, отклонила восемью голосами против двух предложенную парламентскую инициативу по выводу из эксплуатации и возвращению Германии до 30 из 96 танков Leopard 87, которые в настоящее время списаны швейцарской армией", - сказано в документе.
Члены комиссии сената считают, что эти 96 танков Leopard представляют собой стратегический резерв, который необходимо сохранить, чтобы его можно было использовать для полного укомплектования танковых батальонов армии, а также в качестве запасных частей для парка, находящегося на вооружении.
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