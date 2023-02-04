https://ria.ru/20230204/spetsoperatsiya-1849756337.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.02.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.02.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T17:37
2023-02-04T17:37
2023-02-04T17:58
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
спецоперация
донецкая народная республика
харьковская область
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 4 февраля 2023 годаЗа минувшие сутки российские части нанесли противнику огневое поражение в Харьковской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, Западной — выбили отряды ВСУ из западных окраин поселка Двуречное Харьковской области. Параллельно ликвидированы 108 районов скопления живой силы и техники, 92 артиллерийских расчета, три склада боеприпасов, три радиолокационные станции. Средства противовоздушной обороны сбили 13 беспилотников, четыре реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и HIMARS, одну тактическую ракету "Точка-У".В результате сложного переговорного процесса состоялся очередной обмен пленными. На родину вернулись 63 российских военнослужащих. Сейчас им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 382 самолета, 206 вертолетов, 3021 беспилотник, 403 зенитных ракетных комплекса, 1007 реактивных систем залпового огня, 7737 танков и других бронемашин, 3996 орудий полевой артиллерии и 8262 единицы автомобильной техники.
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
харьковская область
херсонская область
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украина, россия, луганская народная республика, инфографика, спецоперация, донецкая народная республика, харьковская область, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 4 февраля 2023 года
За минувшие сутки российские части нанесли противнику огневое поражение в Харьковской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, Западной — выбили отряды ВСУ из западных окраин поселка Двуречное Харьковской области.
Параллельно ликвидированы 108 районов скопления живой силы и техники, 92 артиллерийских расчета, три склада боеприпасов, три радиолокационные станции. Средства противовоздушной обороны сбили 13 беспилотников, четыре реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и HIMARS, одну тактическую ракету "Точка-У".
В результате сложного переговорного процесса состоялся очередной обмен пленными. На родину вернулись 63 российских военнослужащих. Сейчас им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 382 самолета, 206 вертолетов, 3021 беспилотник, 403 зенитных ракетных комплекса, 1007 реактивных систем залпового огня, 7737 танков и других бронемашин, 3996 орудий полевой артиллерии и 8262 единицы автомобильной техники.